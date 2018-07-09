taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.304
USD
4,5867
EURO
5,3957
ALTIN
186,16
PETR
77,4700

Başkan Erdoğan'ın yemin töreninde aile tam kadro locada

24 Haziran seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olmaya hak kazanan Erdoğan'ın, Meclis'te ettiği yemin törenine ailesi tam kadro olarak katıldı.

AA | 09.07.2018 - 17:42..
  1. Haberler
  2. Gündem

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni hem milletvekilleri hem de yemin törenini takip edenler için büyük bir heyecan kaynağı oldu. O heyecan sahiplerinden biri de Erdoğan ailesi oldu.

Başkan Erdoğan'ın yemin töreninde aile tam kadro locada

AİLE TAM KADRO LOCADA

Erdoğan'ın yemin etmek için Genel Kurul salonuna girdiği sırada Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan salondakiler tarafından büyük alkışla karşılandı. Salonun üst kısmında bulunan Cumhurbaşkanlığı locasında Erdoğan ailesi de tam kadro bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kızı Sümeyye ve Esra ile oğlu Bilal Erdoğan ile torunları ve damatları tam kadro bulundu. Törenin ardından uzun süre ayakta alkışlanan Erdoğan'ın heyecanı, Cumhurbaşkanlığı locasında da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

800
Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

326
OHAL kalkıyor

OHAL kalkıyor

46
703 numaralı KHK yayınlandı

703 numaralı KHK yayınlandı

50
Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

32
HDP'li Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü

HDP'li Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü

284
Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM