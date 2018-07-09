Başkan Erdoğan'ın yemin töreninde aile tam kadro locada

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni hem milletvekilleri hem de yemin törenini takip edenler için büyük bir heyecan kaynağı oldu. O heyecan sahiplerinden biri de Erdoğan ailesi oldu.

AİLE TAM KADRO LOCADA

Erdoğan'ın yemin etmek için Genel Kurul salonuna girdiği sırada Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan salondakiler tarafından büyük alkışla karşılandı. Salonun üst kısmında bulunan Cumhurbaşkanlığı locasında Erdoğan ailesi de tam kadro bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kızı Sümeyye ve Esra ile oğlu Bilal Erdoğan ile torunları ve damatları tam kadro bulundu. Törenin ardından uzun süre ayakta alkışlanan Erdoğan'ın heyecanı, Cumhurbaşkanlığı locasında da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti VİDEO