Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk il ziyaretlerini en çok oy aldığı ilk 3 il olan Bayburt, Gümüşhane ve Rize ile Trabzon'a yapacak.

CUMARTESİ BABA OCAĞINDA

Yarın Bayburt ve Gümüşhane'yi, cumartesi günü baba ocağı Rize'yi ziyaret edecek olan Erdoğan, pazar günü ise Trabzon'a geçecek.

3 GÜNLÜK TUR

Üç günlük Doğu Karadeniz turu kapsamında Erdoğan, özel sektörün ve kamu kuruluşlarının yatırımlarının açılışını da yapacak.

24 Haziran seçimlerinde kendisini destekleyen vatandaşlara teşekkür edecek olan Erdoğan, özellikle yerel seçime yönelik mesajlarını da paylaşacak.

HAVADAN PROJE DENETİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan bazı bakanlar da eşlik edecek. Erdoğan, ayrıca bölgede devam eden projelerdeki son durumu da yerinde inceleyecek.

Helikopterle havadan denetim yapacak olan Erdoğan, özellikle Rize-Artvin Havalimanı, Yusufeli Barajı gibi bölge projelerinin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alacak.

Erdoğan'ın özellikle Gümüşhane ve Bayburt'ta hizmet verecek havalimanı ile ilgili de mesajlar vermesi bekleniyor.

EN ÇOK OY ALDIĞI 3 İL

24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk üç il Bayburt, Gümüşhane ve Rize olmuştu. Erdoğan, Bayburt'ta yüzde 82,1, Gümüşhane'de yüzde 77,1, Rize'de yüzde 76,9, Trabzon'da ise yüzde 69,4 oy almıştı.