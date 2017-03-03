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Başkan Ermut Türkiye'nin yatırım profilini değerlendirdi

Başbakanlık Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, İngiltere'nin önde gelen haber kanalı Skynews'e konuk oldu.

03.03.2017 - 20:06
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Başkan Ermut Türkiye'nin yatırım profilini değerlendirdi

Programın sunucusu Ian King'in Türkiye ekonomisi ve yatırım alanlarındaki sorularını yanıtlayan Ermut gelecek vaadeden açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK YATIRIM EĞİLİMİ

Ian King'in, "Geçen yıl Türkiye 12 trilyon doları bulan yabancı yatırımları ile dikkat çekti, buna neden  olan nedir" sorusuna "açıkcası Türkiye'ye yönelik bu eğilimi görmek gerçekten ilgi çekici, özellikle de yabancı yatırımla ilgili olması.

"180 TRİLYON DOLARA ULAŞTI"

Çünkü 2002 yılına kadar bu yatırımla Türkiye'ye 15 trilyon dolar geldi. Ancak 2002'den günümüze kadar 180 trilyon dolar geldi." ifadelerini kullandı.

İşte Ermut'un verdiği demeçlerden dikkat çeken kısımlar;

Arda Ermut, Skynews'e Türkiye'nin yatırım profilini anlattı VİDEO


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