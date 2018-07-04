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İzmir Belediye Başkanı Kocaoğlu: Acil bir değişim zorunlu hale geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir" dedi.

İHA | 04.07.2018 - 10:47..
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İzmir Belediye Başkanı Kocaoğlu: Acil bir değişim zorunlu hale geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran seçimlerinde aldığı büyük yenilginin ardından sarsılmaya başladı.

9 seçim kaybetmesine rağmen 10. seçimi kaybetmek için koltukta oturmaya devam eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası isteniyor.

Muharrem İnce, Genel Başkan olmak için kolları sıvamış durumda.

KOCAOĞLU DA TARAFINI BELLİ ETTİ

CHP'de Kılıçdaroğlu'nu ya da İnce'yi destekleyenler açıklamalar yaparak tarafını belli ediyor. Son olarak bu tartışmalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptığı açıklama ile katıldı.

"ACİL BİR DEŞİM ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİR"

Kocaoğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım."

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