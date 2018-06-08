Başkan Mevlüt Uysal Kağıthaneliler ile sahurda buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde “Komşuluk Sahuru”nda vatandaşlarla bir araya geldi. Binlerce vatandaşın Keskingil Caddesi’nde buluştuğu sahurda Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 23. Dönem İstanbul Milletvekili Canan Kalsın ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin de yer aldı.

Vatandaşlara hitap eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin Ramazan ayının huzur ve bereketiyle kabul olmasını dileyerek, “Birliğimiz ve beraberliğimiz, komşularımızla samimiyetimiz artsın diye birlikte iftar ve sahurlar yapıyoruz. Allah, çevremizdeki İslam ülkelerindeki Müslümanları da sağlıklı bir şekilde oruçlarını tutup iftarlarını açabildikleri günlere bir an önce kavuştursun. Ülke olarak biz güçlü olursak, oralara da huzur gelir.” diye konuştu.

"DOSTLUĞUMUZ VE SAMİMİYETİMİZ ARTSIN"

“Bugünkü gibi Ramazan ayının diğer günlerinde de ortak sofralar kurarak komşularımızla bir araya gelelim ki, dostluğumuz ve samimiyetimiz artsın. Bu ayın rahmet ve bereketinden istifade edelim. Ülkemizin buna çok ihtiyacı var” ifadelerini kullanan Mevlüt Uysal, komşu ülkelerdeki kaosa baktığımızda ne kadar çok birbirimize sarılmamız gerektiğinin görüldüğünü söyledi. Başkan Uysal, “Sizler bu saatte burada sahurda buluştuğunuza göre; inşallah dostluk, samimiyet ve komşuluk tamam diyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Kağıthane’de yapılması gereken ne varsa var güçleriyle gerçekleştirdiklerini ve yapmaya devam edeceklerini dile getiren Uysal, vatandaşlara Hükümette ve yerel yönetimlerde 16 yıldır kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Verilen desteğe teşekkürü hizmet ederek yapmaktan da mutluluk duyduklarını ifade eden Uysal, Türkiye’nin 24 Haziran’da seçimle birlikte sistem değişikliğine gittiğini hatırlatarak, şöyle konuştu;

"TÜRKİYE ŞAHA KALKACAK"

“24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı sistemi geliyor. Türkiye’de Hükümet seçimleri hariç; muhtar, dernek başkanı ve belediye seçimlerinde yıllardır başkanlık sistemini başarıyla uygulanıyor. Kimse, belediyelerde yada muhtarlıklarda ‘bu sistemi geri döndürelim’ demiyorsa, demek ki başkanlık sistemi iyi bir sistem. Türkiye’de başkanlık sistemi olsaydı, 16 yılda yapılan güzel hizmetlerin en az iki katı daha yapılabilirdi. Başkanlık sistemi gelince inşallah bugüne kadar yapılan hizmetlerden çok daha iyisi yapılacak. İnşallah 24 Haziran’da güçlü Cumhurbaşkanı ve güçlü bir TBMM ile Türkiye şaha kalkacak.”