Başkan Mevlüt Uysal Şampiyonları ödüllendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası, Avrupa Karate Şampiyonası, Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası ile Tunus’ta düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcular ile antrenörlerini ödüllendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane binasında gerçekleşen ödül töreninde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker ve yönetim kurulu üyeleri, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile diğer İBB Bürokratları da yer aldı.





Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan sporculardan birincileri 7, ikincileri 5, üçüncüleri 3 cumhuriyet altını ve çeşitli hediyelerle ödüllendiren Başkan Mevlüt Uysal, genç sporcuları 3 cumhuriyet altını, sporcu antrenörlerini ise saat ile ödüllendirdi.





İBB DÜNYANIN EN ÇOK LİSANSLI SPORCUSUNA SAHİP

Törende konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Spor Kulübü’nün dünyanın en çok lisanslı sporcusuna sahip ve amatör sporlara büyük destek veren çok önemli bir kulüp olduğunu belirterek, şampiyonalarda 6 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandıran sporcular ve antrenörleri ile kulüp yöneticilerine teşekkür etti.





İBB Spor Kulübü’nün Türk Milli Takımlarına birçok branşta 216 sporcu kazandırdığını, Rusya’da yapılan Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda İBB’li sporcuların madalyaların üçte ikisini kazandığını ifade eden Mevlüt Uysal, bir ülkenin gelişmişliğinin sadece yatırımlarla değil, spor ve sanattaki başarılarıyla da ortaya çıkacağının altını çizdi.





Sporcularımızın Avrupa ve dünya şampiyonalarında bayrağımızı göklere çektirmesinin ve İstiklal Marşı’mızı okutmasının büyük bir gurur olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Bugüne kadar İBB SporKulübü sporcuları Olimpiyatlarda ülkemize toplam 15 madalya kazandırmış. Avrupa Şampiyonu olanErkek Kumite Milli Takımımızın 7 sporcusundan 6’sı İBB Spor Kulübü sporcularından oluşuyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizdeki spora ciddi katkı sunuyoruz. Son 15 yıldaİstanbul’da spora 3 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Gençlerimize sporun sevdirilmesi ve sporla içiçe bir hayat yaşamaları için İBB olarak ciddi emek harcıyoruz.” dedi.





“Avrupa ve dünya şampiyonlukları Olimpiyatlara yansırsa başarımız tescillenmiş olur. Sizlerden beklentimiz bu başarıların olimpiyata taşınması” diyen Uysal, bunun sadece kendilerinin değil bu sporcuların örnek olduğu gençlerin de beklentisi olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Olimpiyat şampiyonlukları için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getiren Uysal, “Sizlerden ve diğer gençlerimizden çok umutluyuz. Yaptıklarınız ve yapacaklarınız ülkemizin gelişmesi adına çok önemli.” dedi. TEKVANDOCULAR 6 MADALYA İLE TARİH YAZDI Rusya’nın Kazan şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda İstanbul Büyükşehir Belediyeli sporcular damga vurdu. Milli takımın kazandığı 9 madalyanın 6’sını İBB’li sporcular elde etti. Türkiye, şampiyonada 7’si İBB sporcusu 9 erkek ve 13 kadın sporcuyla mücadele verdi. Avrupa Şampiyonu 62 kiloda İrem Yaman

73 kiloda Nafia Kuş

46 kiloda Rukiye Yıldırım Avrupa 2’incisi 63 kiloda Hakan Reçber Avrupa 3’üncüsü 54 Kiloda Deniz Dağdelen

+ 73 kiloda Sude Bulut KARATEDE 2 ALTIN 1 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA Sırbistan’da düzenlenen 52 ülkeden 532 karatecinin katıldığı Avrupa Karate Şampiyonası’nda ise Milli forma altında mücadele eden İBB’nin 9 sporcusundan 5’i ülkemize madalya kazandırdı. Şampiyonada kumite finallerinde 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve 67 kiloda Burak Uygur Avrupa Şampiyonu oldular. Karatecilerimiz ferdi müsabakalarda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz toplam 5 madalya kazandı. Avrupa 2’incisi Kata dalında Ali Sofuoğlu Avrupa 3’ncüsü Kumite finallerinde 84 kiloda Uğur Aktaş Kumite finallerinde 61 kiloda Merve Çoban İBB Spor Kulübü’nden 6 sporcunun yer aldığı 7 kişilik Erkek Kumite Milli Takımı finalde İspanya’yı yenerek ülkemize altın madalya getirdi. Ali Sofuoğlu’nun yer aldığı 3 kişiden oluşan Erkek Kata Milli Takımı ise Azerbaycan’ı mağlup ederek bronz madalya kazandı. Türkiye; şampiyonaya 9’u İBBsporcusu, 9 kadın, 11 erkek sporcu ile katıldı. GENÇLERDE 1 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU 1 DÜNYA İKİNCİLİĞİ Dünya 2’incisi Görkem Polat: Tunus’ta düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu Hamza Bakır: Makedonya’da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 110 kiloda İBB SPOR KULÜBÜ TÜRK SPORUNUN LOKOMATİFİ Türk sporunun lokomotifi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bugüne dek alt yapısından binlerce sporcu yetiştirdi. Bu sporculardan 216’sı milli takım seviyesine yükselerek ülkemizi başarıyla temsil etti. Sporcular İBB Spor Kulübü’ne toplam 1420 madalya kazandırdı. İBB’li sporcular bugüne kadar Olimpiyatlar’da ülkemize 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandırdı. 2016 Rio olimpiyatlarında ülkemiz 8 madalya kazandı. 5'ini kulüp sporcuları aldı.















