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Başkan Mevlüt Uysal Sivaslı vatandaşlarla sahur yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Şişli’de Sivas Hafik Çınarlı Köyü Derneği’nin sahur programına katıldı.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 10:17..
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Ramazan ayı programlarını sokak iftarları ve sahur programlarıyla devam ettiren Başkan Uysal bugünkü sahurunu Şişli’de yaptı.

Sivaslı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Başkan Uysal, “Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Allah hepimize huzur içinde iftar ve sahur yapmayı nasip etsin.” dedi.

Başkan Mevlüt Uysal Sivaslı vatandaşlarla sahur yaptı

Başkan Uysal, “Bizlere size hizmet verme imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizlerin teşekkürü size lafla değil ancak hizmetle olur. Bize verdiğiniz destekle bundan sonra da sizlere teşekkürümüzü hizmet ederek göstermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Başkan Mevlüt Uysal Sivaslı vatandaşlarla sahur yaptı

"BAŞKANLIK SİSTEMİNE YABANCI DEĞİLİZ"

Önümüzdeki 24 Haziran seçimleri ile birlikte Türkiye’de yeni bir sistemin başlayacağını ve bu sistemin de Cumhurbaşkanlığı Sistemi olduğunu belirten Başkan Uysal şöyle devam etti:

“İnşallah 24 Haziran’daki seçimlerle ülkemiz yeniden şaha kalkacak. Ülke olarak buna çok ihtiyacımız var.”

Başkan Mevlüt Uysal Sivaslı vatandaşlarla sahur yaptı

"EĞER BAŞKANLIK SİSTEMİ KÖTÜ OLSAYDI 1960'DAN BU YANA DEVAM ETMEZDİ"

Belediye başkanı seçimlerinin 1960 öncesinde Türkiye’nin şimdiki parlamenter sistemi gibi olduğunu yani belediye başkanının meclis üyeleri tarafından seçildiğini hatırlatan Başkan Uysal, “Eğer Başkanlık Sistemi kötü olsaydı 1960 seçimleri ile direkt belediye başkanı seçme durumumuz devam etmezdi. Direkt belediye başkanını seçmek şehirlerdeki işleri hızlandırmış ve daha pratik hale getirmiş, eğer bu sistem kötü olsaydı1960’dan bu yana devam etmezdi.” dedi.

Başkan Mevlüt Uysal Sivaslı vatandaşlarla sahur yaptı

"BELLİ BİR TEZGAH DÖNÜYOR"

Türkiye’nin üzerinde uzun yıllardan beri değişik oyunlar oynandığını ve Türkiye’nin de komşu ülkelerdeki gibi kaosa sürüklenmek istediğini vurgulayan Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Komşu ülkelerimizi görüyorsunuz. Bizler burada huzur içinde orucumuzu tutup sahurumuzu yaparken komşu ülkelerimizdeki Müslümanlar bir yandan da canlarını korumaya çalışıyorlar. Bazı güçler istiyor ki Türkiye’de öyle olsun. Ama vatandaşlarımız bunun farkında. Eğer güçlü ülke, güçlü yönetim, istikrarlı yönetim olursa hem kendi ülkemizin problemlerini, hem de bulunduğumuz coğrafyanın problemlerini çözebiliriz. Sahurdabile dolar kuru ile oynuyorlar. Sahur saatinde bir işlem yok ki. Dolar kurunun çıkması veya inmesi için alım satım yapılması gerekmez mi? Talep olması gerekmez mi? O saatler de alım satım yapılamazken bu dolarnasıl yükseliyor. Vatandaşımız her şeyin farkında. Belli ki tezgahlar dönüyor. Bu tezgahları vatandaşımız bu güne kadar gördü 24 Haziran'da da göreceğine inanıyoruz.”

Başkan Mevlüt Uysal Sivaslı vatandaşlarla sahur yaptı

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