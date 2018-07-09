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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay oldu

Yeni sistemin mimarı olarak gösterilen Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı olarak görev aldı.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 22:41..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'yi şahlandıracak kabineyi açıkladı.

Yeni kabinede Başkan Erdoğan'ın tek yardımcısı var: Fuat Oktay.

Oktay, yeni sistemin mimarı olarak gösteriliyor.

FUAT OKTAY KİMDİR

1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dünyaya gelen Fuat Oktay, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay oldu

1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nden işletme ve imalat mühendisliği alanlarında yüksek lisans, endüstri mühendisliği alanında ise doktora derecelerini aldı.

ABD’de bulunduğu süre içerisinde otomotiv ve bilişim alanlarında uzmanlaştı.

2000'li yılların başında Türkiye'de yaşanan ekonomik krizde işletmeler bazında kriz yönetimi alanında uzmanlaşmasının yanı sıra Beykent Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulunan Oktay, bu şirketlerin bazılarında Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay oldu

4 YIL HAVACILIK SEKTÖRÜNDEYDİ

2008-2012 yılları arasında havacılık sektöründe yoğunlaştı. Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojileri, Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten Sayın Oktay bu dönemde THY bünyesinde çeşitli ortak girişim projelerini hayata geçirdi ve DEİK, Türk-İngiliz, Türk-Alman ve Türk- İspanyol İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu.

AFAD BAŞKANLIĞI

Fuat Oktay, 2012 - 2016 tarihi arasında Başbakanlık AFAD Başkanlığı görevini yürüttü. Çeşitli sektörlerde uzmanlaştığı risk ve kriz yönetimi alanlarını, afet ve acil durum yönetimi konularında etkin bir şekilde uygulayarak birçok uluslararası kuruluş ile iş birliği içerisinde çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına koordine etti.

BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARLIĞI

19 Haziran 2016 tarihinden itibaren Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüten Oktay, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yürütülen sürece müdahil oldu.

ZEYTİN DALI HAREKATI VE FIRAT KALKANI HAREKATI

Müteakip dönemde, Suriye sınırındaki terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları kapsamında kurumları arası koordinasyon görevini üstlenmiştir. Yine aynı dönemde, kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm hamleleri gibi pek çok çalışmada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.(TAI) yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve Türk Telekom A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini sürdürüyor.

Yeni sistemin ilk kabinesi VİDEO

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