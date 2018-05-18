Başkan Uysal: 15 Temmuz'u unutturmak hepimizin görevi

15 Temmuz Şehitler Derneği, Üsküdar’da bulunan dernek binasının bahçesinde 15 Temmuz Şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla iftar programı düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın da katıldığı iftara İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı Tarık Şebik ile şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz katıldı.

İftarda davetlilere hitap eden Başkan Uysal, gün geçtikçe 15 Temmuz’un ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

"TÜM MİLLETİMİZ SOKAĞA ÇIKTI"

“Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla tüm milletimiz sokağa çıktı.” diyen Başkan Uysal, “15 Temmuz bize nasıl güçlü bir millet olduğumuzu yeniden gösterdi. Dünyaya bir milletin nasıl kahramanlık yapacağını gösterdi. On binlerce insanımız sokağa koşarak ülkemizi Suriye olmaktan, Irak olmaktan, Mısır olmaktan kurtardı. O gece bazı kardeşlerimize Allah, şehitlik makamını bazı kardeşlerimize de gazilik makamını lütfetti. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bizlere şefaatçi olurlar.” şeklinde konuştu.

"O GECE YAŞANILANLARI UNUTMAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Millet olarak 15 Temmuz felaketini unutturmamak adına herkese görev düştüğünü kaydeden Başkan Uysal konuşmasına şöyle devam etti: “15 Temmuz’u gündemde tutmak hepimizin görevi. 15 Temmuz Şehitleri Derneği’ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepimizi bir araya getiriyor. O gece yaşananları unutmamak çok önemli. Milletimizin başına gelecek felaketlere karşı bir tedbir olarak, bir ön alma olarak önemli bir görevi yerine getiriyorlar.





Ülkemize karşı bazı güç odakları tarafından değişik senaryolar uygulanmaya çalışıldığının altını çizen Başkan Uysal, “Ama bizler birlik olursak bu oyunları boşa çıkarırız. 15 Temmuz’da bizi böyle bir felaketten o şehitlerimiz kurtardıysa kalanların görevi de üzerlerine düşen görevleri hakkıyla yerine getirmeleridir. Biz birlik olursak bizi yıkmaya kimse yeltenemez. Biz burada nasıl huzurlu bir şekilde iftar yapabiliyorsak inşallah bu coğrafyada, komşu ülkelerimizde de Müslüman kardeşlerimiz en kısa zamanda bizler gibi huzurlu bir şekilde orucunu tutup iftarını açabilir.” dedi.

ZULME LANET, KUDÜS’E DESTEK

Kudüs’te yaşanan insanlık dramına karşı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Yenikapı’da “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitingi düzenleneceğini kaydeden Başkan Uysal, “İnşallah hepimiz orada olacağız. Tüm dünyaya Kudüs’te yaşanan zulmü haykıracağız. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı yapılacak. Kudüs için mücadeleyi de bu millet veriyor. Mücadeleye devam edeceğiz ki devletimiz güçlü kalsın.” diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de derneklerinin başlıca iki misyonu olduğunu dile getirerek, “Birincisi hain darbe girişimini milli hafızada canlı tutarak, bunu gelecek nesillere aktarmak, ikincisi ise, şehitlerimizin yakınları ve gazilerle kardeşlik kurup, bu kardeşliği devam ettirmek. Sizlerin duası, bizlerin çalışmasıyla bu hedeften sapmadan yolumuza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Başkan Uysal iftar sonrasında da masaları ayrı ayrı gezerek şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti ve 15 Temmuz Şehitler Derneği’ni gezerek yürütülen çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.