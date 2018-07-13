Başkan Uysal, İSKİ personelini ödüllendirdi

İBB Saraçhane Belediye binasında yapılan törende, 10 çocuğu yangın çıkan evden kurtaran İSKİ çalışanları Sedat Özdemir, Harun Ergün ve Mustafa Serdar Pektürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından ödüllendirildi.

Başkan Mevlüt Uysal, Piyalepaşa'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 10 çocuğu kurtaran İSKİ çalışanlarını makamında ağırlayarak tebrik etti. Su sayacı okuma işi yapan 3 çalışanına, kahramanca müdahalelerinden dolayı teşekkür eden Başkan Mevlüt Uysal, “Çocuklar ve ailelerin evde olduğunu fark ediyorlar. Evde olduklarını fark etmeseler, bundan öte müdahale etmeseler ciddi can kayıpları olabilirdi. İçeride bulunan piknik tüpün patlama ihtimali olabilirdi. Evin içinde 6-10 yaşları arasında 10 çocuk varmış. Önce üst kattakileri uyandırıyorlar. İstanbul'da ailelerin çocuklara sıkı sıkıya ‘Sakın başkalarıyla görüşmeyin, dışarıya çıkmayın’ tembihatı var. Çocukları ikna etmek, dışarıya çıkarmak da kolay olmuyor.” diye konuştu.

“BU ARKADAŞLARIMIZ ÖRNEK OLSUN”

Çocukları ikna ederek yanan binadan dışarı çıkaran İSKİ personelinin hemen itfaiyeye de haber verdiğini ve itfaiyenin çok kısa sürede gelerek yangına müdahale ettiğini dile getiren Mevlüt Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İtfaiye gelince daha büyük bir facia olduğu fark ediliyor. İçeride piknik tüpü var. Şayet patlasa sadece o ev değil, etrafta ciddi sıkıntılar yaşanabilecek bir durum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız hakikaten çok büyük bir sorumluluk sahibi olarak mahallede görevlerinin sadece sayaç okumak olmadığını bilerek çalışıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz.”

80 bin İBB çalışanının görevlerini yaparken bu olayda olduğu gibi bulundukları mahaldeki eksiklikleri, aksaklıkları tespit etmesini de talep eden Başkan Uysal, “Bu şekilde insanlık ve vatandaşlık görevlerini fedakarca yapacaklar. Personelimiz, bu yangın hadisesinde 10 çocuğumuzu kurtardı. Yangına itfaiyemizin zamanında gelmesini sağlayarak belki mahallede oluşabilecek büyük bir faciayı da önlediler. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları değil, bütün halkımızın aynı hassasiyeti, duyarlılığı göstermesi adına bu arkadaşlarımız örnek olsun diye görüşmek ve basınımıza tanıtmak istedik.” şeklinde konuştu.

KAHRAMANLAR O ANLARI ANLATTI

Başkan Mevlüt Uysal, konuşmanın ardından üç İSKİ personeline teşekkür belgesi ve hediyeler takdim etti. Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde iki katlı binanın birinci katında çıkan yangını fark eden Sedat Özdemir, Harun Ergün ve Mustafa Serdar Pektürk de vatandaşlık görevlerini yaptıklarını söyledi.

Mustafa Serdar Pektürk, “Kafamızı kaldırdığımızda bir yangın meydana geldiğini gördük. Olaya hemen sorgusuz, hiçbir şey düşünmeden müdahale etmek istedik. Bir arkadaşımız kapı, bir arkadaşımız cam kısmına yönelerek içerideki vatandaşlarımızı uyarmak istedik. İçeride çocukların olduğunu fark ettik. Çocukları içeriden tahliye etmek suretiyle insanlık görevimizi yerine getirdik.” diye konuştu.

Sedat Özdemir de olayı tesadüfen gördüklerini ve evden alevler yükseldiğini görünce hemen içeri girdiklerini söyledi. Özdemir, “Çok sayıda kadın ve çocuğun olduğunu gördük. Hiçbir şey düşünmeden müdahale etmek istedik. Camlara, kapılara yöneldik. Hatta taş attım uyarmak için, görüntülerde de vardır. Çocukları ikna etmemiz zor oldu. Dışarı çıkmakta çekiniyorlardı. Yangın etkisini artırınca daha yoğun bir çaba göstererek tahliye ettik. İtfaiyeyi ve polisi aradık. Onlar da çok çabuk geldi ve müdahale ettiler.” şeklinde konuştu.

Harun Ergün ise, “Can kaybı olmadığı için çok mutluyum. Kapıyı vurduk, çocukları dışarı çıkardık.” ifadelerini kullandı.