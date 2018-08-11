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Başkan Mevlüt Uysal izci kampına geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Uluslararası İzci Kampı" etkinliğinin son gecesine katıldı.

İHA | 11.08.2018 - 13:22..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İBB Spor Kulübü ve Türkiye İzcilik Federasyonu'nun ortak düzenlediği, 15 ülkeden gelen bine yakın izcinin yer aldığı "Uluslararası İzci Kampı" etkinliği sona erdi.

KAMP BÖLGESİNİ DOLAŞTI

Kampın sona ermesi ile veda gecesine katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal veda gecesine katıldı. Nöbetçi izcilerden izin alarak kamp alanına giriş yapan Başkan Uysal, "Her zaman bu kampta izcileri ağırlamaya hazırız. İzcilik, insanlık adına da barış adına da çok büyük katkı sunuyor. Senede 10 bin, bugüne kadar da 230 bin izciyi burada ağırladık. İstanbul'da yine Başakşehir bölgesinde de kamplar var, oralarda da izcileri ağırlıyoruz." dedi.

Başkan Uysal, 15 ülkeden gelen izcilerle kampta buluştu - VİDEO

15 ÜLKEDEN KATILIM GELDİ

Türkiye'nin dışında kampa İngiltere, Cezayir, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, Mısır, Suriye, Filistin, Katar, Tunus, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Lübnan'dan izciler katıldı.

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