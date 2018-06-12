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Başkan Uysal şehit yakınlarıyla iftar yaptı

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde “Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İftar Programı” düzenlendi.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 15:34..
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın da katıldığı iftar programına şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları katıldı.

"MİLLET OLARAK SİZE MİNNETTARIZ"

Ülke olarak huzur içinde yaşıyor olmamızda bütün şehitlerimizin büyük katkısı olduğunu ifade eden Uysal, “Allah’tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Siz gazilerimize de sağlık diliyorum. Millet olarak sizlere minnettarız.” dedi.

Başkan Uysal şehit yakınlarıyla iftar yaptı

GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE

Yıllar boyunca komşu ülkeler tarafından Türkiye’nin hep güvenli liman olarak görüldüğünü ve canını kurtarmak isteyenlere ülke kapılarının sonuna kadar açıldığını vurgulayan Başkan Uysal, “Kafkaslarda bir sıkıntı olsa, Balkanlarda bir sıkıntı olsa ve şimdilerde de Ortadoğu’da olan sıkıntılardan dolayı insanlar canını kurtarmak için hep ülkemize sığınmıştır. Türkiye hep güvenli bir liman olarak görülmüştür. O zaman ülkemize geçmişte sahip çıkan ecdadımız gibi, sizin aileleriniz gibi sahip çıkmak ve canı gönülden sarılmak zorundayız. Çağlar boyunca bu topraklarda herkesin gözü olmuştur. Bu şehitlerimiz, bu gazilerimiz ve bu milletimizdeki cesaret olduğu müddetçe Türkiye güvenli bir liman olarak kalmaya devam edecektir.” dedi.

Başkan Uysal şehit yakınlarıyla iftar yaptı

"BİZİM TEŞEKKÜRÜMÜZ, HİZMETLERİMİZDİR"

AK Parti’ye ve AK Parti’nin belediyecilik anlayışına milletin teveccühünün 2002 yılından beri katlanarak arttığını kaydeden Başkan Uysal, “Bu desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizim teşekkürümüz sadece sözle olmaz. Bizim teşekkürümüz sizlere getirdiğimiz hizmetle olur. AK Parti’ye destek verdiniz, omur verdiniz iktidara taşıdınız. Bizlere destek verdiniz, omuz verdiniz belediye başkanı seçtiniz. Daha önceki iktidarlarla kıyaslandığında 16 yıllık AK Parti iktidarından daha fazla hizmet eden başka iktidar olmamıştır. 24 Haziran’da da bu desteğinizi bekliyoruz. Çünkü bu sefer iş çok daha ciddi” dedi.

Başkan Uysal şehit yakınlarıyla iftar yaptı

24 HAZİRAN’DAN SONRA ÇOK DAHA İYİ HİZMET ETME İMKANIMIZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’nin bazı ülkeler tarafından hedefe konulduğunu ve değişik oyunlarla birlik ve beraberliğimizin bozulmaya çalışıldığını belirten Uysal, “İçimizde düşman yetiştirip beslediler ve 15 Temmuz yaşandı. Bununla başaramayınca başka oyunlar peşine düştüler. Ekonomik kriz çıkarmaya çalıştırlar. Sahur vaktinde döviz kuruyla oynadılar. Bu açıdan bakıldığında 24 Haziran’ın önemi daha iyi anlaşılıyor. 24 Haziran’la birlikte yeni bir dönem başlayacak. Bu döneme Cumhurbaşkanlığı Sistemi diyoruz. Bu sistemle birlikte işler daha hızlanacak, sizlere hizmet daha çabuk ulaşacak. Bu ülke şaha kalkacak. 16 yıl önce AK Parti iktidara geldiğinde Cumhurbaşkanlığı Sistemi olsaydı bu kadar çok yapılan hizmetin en az iki veya üç katı hizmet yapılacaktı. 24 Haziran’da bu millet yine omuz verir AK Parti’yi iktidara getirirse bilin ki eskiye nazaran çok daha iyi hizmet etme imkanımız olacak. Geçmişte yaşayan atalarımızdan daha iyi bir ülkede yaşıyoruz. Çocuklarımızın da bizim yaşadığımız ülkeden daha huzurlu bir ülkede yaşamasını istiyorum. 15 Temmuz’da nasıl el ele verip canımız pahasına sokağa çıkıp ülkemize sahip çıktıysak, 24 Haziran’da da hep beraber ülkemize sahip çıkalım.” dedi.

Başkan Uysal şehit yakınlarıyla iftar yaptı

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