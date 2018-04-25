Başkan Uysal Şerefiye Sarnıcı'nın açılışını yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İBB bürokratları ve çok sayıda yerli ve yabancı misafirin katıldığı Şerefiye Sarnıcı’nın açılışıyla İstanbul’un saklı bir hazinesi daha gün yüzüne çıkmış oldu.

Eski çağlarda İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla su depolamak için kullanılan Çemberlitaş Binbirdirek Mahallesi’ndeki Şerefiye Sarnıcı’nın açılışında konuşan Başkan Uysal, İstanbul’da daha önce gezip görülen sarnıçlar arasına Şerefiye Sarnıcı’nı da eklemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"MEDENİYETLERİN BAŞKENTİ İSTANBUL'DUR"

Bir bir ortaya çıkarılan tarihi eserlerle İstanbul’un ne kadar büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığının görüldüğünü vurgulayan Başkan Uysal, “İstanbul 3 büyük medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Sarnıçlar da bunun şahitleridir. Bu sarnıcımızda dışarıdan getirilen sular ve yağmur suları için depo olarak kullanılmıştır. O tarihlerde bile yağmur sularının kirlenmeden depolanıyor olması medeniyetlerin büyüklüğünü de göstermesi açısından önemlidir.” dedi.

Şerefiye Sarnıcı’nın üzerinde önceden Eminönü Belediyesi’nin olduğunu ve bu binanın İBB tarafından yıkıldığı bilgisini aktaran Başkan Uysal, “Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu önemli işlerden bir tanesidir bu sarnıcın yeniden gün yüzüne çıkarılması. Uzun ve zorlu bir çalışmayla bu eser yeniden tüm dünyanın hizmetine sunulmuştur. İstanbul’un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri de Yerebatan Sarnıcı’dır. Bu sarnıcımız Yerebatan Sarnıcı’ndan çok daha eski bir tarihe sahiptir. Ne kadar önemli olduğunu buradan da anlayabiliriz. Bu eserin kazandırılmasında önceden ve şimdi emeği geçen herkese canıgönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İSTANBUL'UN SU SORUNUNU ÇÖZDÜ"

Bir su sarnıcının açılışında İstanbul’un su probleminden bahsetmiyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uysal, “İstanbul’un nüfusu 15 milyonun üzerinde ama bir su probleminden bahsetmiyoruz bile. İstanbul’un su sorununu Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğu dönemde attığı adımlarla çözmüştü. Bir kez daha İstanbul’da yapılan işlerin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha canıgönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Şerefiye Sarnıcı’nın açılmasıyla birlikte tüm dünyanın geçmişte İstanbul’un nasıl su medeniyeti olduğunu göreceğini belirten Başkan Uysal, “Hepimizin görevi bu değerleri ortaya çıkarmak ve korumak. Biz yöneticiler olarak bunu yapıyoruz. İstanbullulardan da ricam böylesine önemli tarihi yerleri gezip görmeleri.” dedi.

"İSTANBUL YENİDEN KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLIYOR"

İstanbul Valisi Vasip Şahin’de yaptığı konuşmada, "Bir bildiğimiz İstanbul var, bir okuduğumuz İstanbul, bir de şu anda yaşadığımız İstanbul. Üç ayrı İstanbul'a baktığımızda bugün hamdolsun gittikçe göremediğimiz; ama okuduğumuz İstanbul'u yeniden yaşamaya başlıyoruz. Yeniden İstanbul ortaya çıkmaya ve kendini göstermeye başlıyor. Yani İstanbul'un o eski güzelliklerini, medeniyet değerlerini, medeniyet izlerinin taşındığı ve tanıştırıldığı o güzel eserlerle tekrar süsleniyor" ifadelerini kullandı.

ASANSÖR YAPILDI

Sarnıcı ziyaret etmek isteyen ancak dik merdivenden inmekte zorlanabilecekler için de yaşlı, engelli ve çocuklu aileler için özel bir asansör yapıldı.

SARNICA DAİR

Bin 590 yıllık tarihe sahip Şerefiye Sarnıcı’nın üzerinde, 1910 yılında yapılan Arif Paşa Konağı ve 1950’li yıllarda yapılan Eminönü Belediyesi’nin eski binası bulunuyordu. İBB tarafından 2010 yılında Eminönü Belediyesi’nin eski binasının yıkımı gerçekleştirildi ve restorasyon çalışmaları başlatıldı. Şerefiye Sarnıcı, İBB’nin iştiraki Kültür AŞ yönetiminde İstanbul’un Kültür ve Sanat hayatına yeni bir renk katacak.