Başkan Uysal Silivri KİPTAŞ konutlarını tanıttı

Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen tanıtım toplantısına İBB Başkanı Mevlüt Uysal, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın yanı sıra basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

"KONUTLARA BAŞLAYACAĞIZ"

Silivri Konutları 3. Etap basın toplantısında konuşan Başkan Uysal, "KİPTAŞ olarak İstanbul’da kentsel dönüşüm problemi ile ilgili olarak devreye girmiş bulunuyoruz. İstanbul’da kentsel dönüşümde özel sektörün başladığı yerler, başarılı olduğu yerler var. Önemli bir noktada sıkışmış ve çözümü olmayan bir duruma geldi. Biz Büyükşehir olarak KİPTAŞ’la kentsel dönüşümde de vatandaşımızın yanında olacak şekilde daha önce açıkladığımız çerçeveler şeklinde, vatandaşlarımızdan ilave para almadan, ilave imar artışı olmadan sadece yüzde 20 mevcut dairesinden pay alarak inşaatlarını yapıp, kentsel dönüşümü tamamlayarak, bu yüzde 20’den elde ettiğimiz gelirin üzerini de Büyükşehir bütçesinden tamamlayarak o konutlara başlayacağız.’’ ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 1 MİLYAR LİRA

Mutabakat sağlanan yerlerde KİPTAŞ’ın kentsel dönüşüm için harekete geçeceğini vurgulayan Başkan Uysal, "2018 yılında bütçemize 1 milyar lira kentsel dönüşüm için para ayırmış bulunmaktayız. Bunun 320 milyon Gaziosmanpaşa bölgesinde, 30 milyon Beyoğlu bölgesinde olmak üzere toplam 350 milyon lirayı KİPTAŞ’a aktarma kararımız meclisimiz tarafından onaylandı. Hak sahiplerinin hepsiyle mutabakat sağlanan yerlerde başlayacağız’’ şeklinde konuştu.

Silivri’de yapılacak olan konutların 24 ay sonra kullanıma hazır olacağını belirten Başkan Uysal, "Hedefimiz; biz özellikle kentsel dönüşüm noktalarında bugüne kadar geri kalmış, ağır gitmiş, yavaş kalmış bir durum varsa hızlandırma adına inanıyoruz ki önümüzdeki 1 yıl içerisinde bazı yerlerde bitirme noktasına geleceğiz. Müteahhitlerimize ağır çalıştıklarını, hızlı çalışmaları gerektiğini talep ettik. Onlar taleplerimize uyarsa 2019 yılında kimi vatandaşlarımız evlerine girebilecekler. Silivri’de yapılacak olan konutlarımızda ise vatandaşlarımız 24 ay sonra evlerine girebilecekler. Ancak 18-20 ay gibi bir süre zarfında bu konutları bitireceğimizi düşünüyorum’’ dedi.

"24 AY SATILAMAYACAK"

30 Bin lira peşin ödeme sonrasında faiz olmaksızın 36 ay eşit taksitle konut sahibi olunabileceğini kaydeden Başkan Uysal, "Sosyal konutlarda malum bankalar kredi kullandırırken en az yüzde 20’sini zorunlu kılıyor. Biz de yüzde 20 peşin alalım dedik. 30 bin lira peşin alınarak geri kalan miktar 36 ay vadeyle faizsiz bir şekilde taksitlendirilecek. Ya da kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımız 120 aylık çok daha düşük taksitlerle ödeme imkanı var. Sosyal konut alan vatandaşlar konutlarını 24 ay satamayacak’’ diye konuştu.

İLK MÜRACAATI BAŞKAN UYSAL ALDI

KİPTAŞ tarafından yapılacak olan Silivri Konutları 3. Etapta 14 bin 100 m2 yeşil alan, 2 bin 300 m2 ticari alan, açık otopark, çocuk oyun alanları, camii, sağlık ocağı, okul, spor salonu ve engelli erişimine uygun 99 dairenin yer alacağı öğrenildi. Tanıtım toplantısının ardından konutlar için ilk müracaatı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal aldı. Müracaatları alan Başkan Uysal bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Sohbetin ardından Başkan Uysal tanıtım toplantısının gerçekleştirildiği salondan ayrıldı.