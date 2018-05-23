İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Silivri’nin Alibey Mahallesi’ndeki sokak iftarında binlerce Silivrili ile birlikte oruç açtı. AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu’nun da bulunduğu iftara, STK yöneticileri ile esnaf da katıldı.

Başkan Uysal Silivrilerle iftarda buluştu ViDEO

"HEP BİRLİKTE BAYRAMA SEVDİKLERİMİZLE GİRERİZ"

İftardan önce Silivrililere hitap eden Başkan Mevlüt Uysal, Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu belirterek, “Belediye olarak böyle sokak iftarları yapıyoruz ki, komşular ve mahalleliler olarak dostluğumuz ve samimiyetimiz artsın. Sofralarımızı paylaşalım, ülkemizin birliğe beraberliğe ihtiyacı çok fazla. İnşallah bu beraberlik Ramazan ayının bereketiyle artar. İnşallah oruçlarımızı sıhhat ve huzur içinde tutarak hep birlikte bayrama sevdiklerimizle birlikte gireriz.” dedi.

"DÜNYAYA HUZUR GELİR"

“Biz ülkemizde huzur içinde orucumuzu tutuyoruz. Ancak. Türkiye’nin komşularında kan ve gözyaşı var. Ramazan ayında bile dinmiyor.” diyen Başkan Uysal, “Onun için, önce ülkemiz güçlü olacak. Sonra komşularımıza faydamız olacak. Biz güçlü olursak coğrafyamızdaki kan gölü biter, bölgemize ve dünyaya huzur gelir” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Silivri’ye birçok yatırım yaptıklarını ifade eden Mevlüt Uysal, yatırımları ilçe belediyeleri ve AK Parti ilçe teşkilatlarıyla işbirliği içinde yürüttüklerini söyledi. Son dönemde Silivri’de dere ıslahlarından parklara ve okulların bahçesindeki spor salonlarına kadar birçok hizmet getirdiklerini hatırlatan Uysal, “Meclis üyelerimizle ve muhtarlarımızla da görüşüyoruz. Silivri’de eksik ne varsa hepsini tamamlayacağız. İnşallah, Silivri daha da güzelleşecek. İnşallah, 24 Haziran’da ülkemiz birliğini beraberliğini tekrar ortaya koyacak” dedi.

UYSAL SİLİVRİ’DEKİ HEMŞERİ DERNEKLERİNİ ZİYARET ETTİ

Başkan Mevlüt Uysal, iftarın ardından Silivri’deki Samsun, Gümüşhane-Kelkit, Bayburt ve Tokat derneklerini ziyaret etti. Dernek yöneticileri ve vatandaşlarla çay sohbeti yaptı.