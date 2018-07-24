taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.391
USD
4,8867
EURO
5,7142
ALTIN
192,49
PETR
73,1500

Başkan'dan Çipras'a yardım telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı arayarak yangın felaketinden dolayı yardıma hazır olduğumuzu belirtti.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 16:28..
  1. Haberler
  2. Gündem

cb

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la telefonda görüştü.

CAN KAYIPLARINDAN DOLAYI ÜZÜNTÜSÜNÜ İLETTİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

"YARDIMA HAZIRIZ"

Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunan Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın acılarını paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'teki HDP'lilerin korkulu rüyası: Alpay Özalan

Meclis'teki HDP'lilerin korkulu rüyası: Alpay Özalan

638
Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina çöktü

Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina çöktü

183
Ahmet Şık, TBMM kürsüsünde hakaretler yağdırdı

Ahmet Şık, TBMM kürsüsünde hakaretler yağdırdı

242
Çöken binanın sahibi konuştu

Çöken binanın sahibi konuştu

63
Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

261
TBMM'de yeni vekiller arasında ilk gerginlik

TBMM'de yeni vekiller arasında ilk gerginlik

63
Erdoğan'dan bedelli açıklaması

Erdoğan'dan bedelli açıklaması

441
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM