Başkan'dan Çipras'a yardım telefonu

Geçtiğimiz yıl haziran ayında dördüncü albümünü çıkaran ünlü şarkıcı Katy Perry'nin, albüm satışlarından memnun kalmayınca depresyona girdiğini itiraf etti.

Katy Perry: Kalbimi çok kırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında 2018'in ilk 6 ayında yapılan kira yardım miktarını açıkladı.

Riskli yapılar için 329 milyon liralık kira yardımı yapıl

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Cami Çocukları Spor Oyunları Futbol Turnuvasına katılan takımlara belediye tarafından malzeme dağıtıldı.

Avrupa hayaliyle Bulgaristan'a giden göçmenler dayak yedi

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Swansea City'de forma giyen Ganalı forvet oyuncusu Andre Ayew için girişimlerde bulundu.

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Ümitsiz olduğunuzda yapmanız gereken 3 şey

Hayatta her istediğimiz gerçekleşmeyebilir. Bu durum bizi yıldırmamalı aksine azmetmelidir.