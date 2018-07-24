Başkan'dan Çipras'a yardım telefonu

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la telefonda görüştü.
CAN KAYIPLARINDAN DOLAYI ÜZÜNTÜSÜNÜ İLETTİ
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
"YARDIMA HAZIRIZ"
Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunan Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın acılarını paylaştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını kaydetti.