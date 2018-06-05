Başkanı Uysal: UKOME kararı değiştirilebilir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Maltepe’de düzenlenen sokak iftarında okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği yöneticileri ve Milli Eğitim camiasının yöneticileriyle bir araya geldi.

İftar öncesinde katılımcılara hitap eden Başkan Mevlüt Uysal, Türkiye’de ve İstanbul’da Ramazan ayının rahmet ve bereketinin yaşandığını belirterek, “Çevremizdeki ülkelerde ağız tadıyla oruçlarını tutup orucunu açamayan birçok insan var. Dua edelim ki, onlar da bir an önce huzura kavuşsun. Biliyoruz ki; güçlü bir Türkiye olursa oralarda da huzur olur. 24 Haziran’da destek verdiğiniz taktirde güçlü bir Türkiye olacak. Sağlıklı bir şekilde Ramazan oruçlarını tutup, Bayramda sevdiklerinizle bayram yapmanızı diliyorum. Ramazan Bayramız mübarek olsun” diye konuştu.

"TURİSTLERİ RAHAT BİR ŞEKİLDE AĞIRLAMAK..."

Mevüt Uysal, iftarın ardından UBER ile ilgili alınan UKOME kararıyla ilgili bir açıklama yaptı. Turizm işletme belgesiyle taksicilik yapılmaması yönündeki kararın, turizmcileri tedirgin etmeyecek şekilde yeniden düzenlenebileceğini dile getiren Başkan Uysal, şöyle konuştu;

“UKOME’nin aldığı karar, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin verdiği turizm belgesinin başka amaçlarla kullanılmamasına yöneliktir. Alınan kararın turizmcilerimizi rahatsız den bir yanı varsa değerlendirmesi yapılır. Turizmcilerin, ‘7 kişiden az turist gelirse biz bunları havalimanından aldıramayacak mıyız?’ şeklinde bir serzenişi var. Bizim amacımız turizmcilerimizin İstanbul’a gelen turistleri rahat bir şekilde ağırlamasını sağlamak. İstanbul’a turist getiren turizmcileri her zaman destekliyoruz, sorunlarıyla ilgileniyoruz.”

"AMACIMIZ UBER'İN ÖNÜNE GEÇİLMESİDİR"

“UKOME’nin aldığı kararla amacımız; turizm belgesiyle taksicilik, yani UBER işletmeciliği yapılmasının önüne geçilmesidir” ifadesini kullanan Uysal, turizmcilerin tedirgin olduğu konularla ilgili UKOME’nin tekrar toplanıp bir karar alabileceğini söyledi.

Uysal, “Yanlış anlaşılan, turizmcilerimizin işlerini aksatacak bir şey varsa düzeltmeye hazırız. En az 7 kişilik grup listesi ve rezervasyonu 12 saat önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmeyle ilgili konularda yeni bir karar alınması için arkadaşlarımız çalışıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Mevlüt Uysal, Maltepe’deki sokak iftarının ardından Ramazan’ın manevi ikliminin ve kardeşlik ortamının yaşandığı etkinliklerin düzenlendiği Maltepe Etkinlik Alanında incelemelerde bulundu. Uysal, burada vatandaşlarla buluşarak hasbihal etti.