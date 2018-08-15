Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu

İtalya'daki hayatını kaybedenlere taziye iletip, Amerika'nın, Türk lirasını yıpratmaya yönelik adımlar attığını dile getiren İbrahim Kalın, "Son günlerde ABD yönetiminin gayrimeşru kararları nedeniyle Türk ekonomisinde de dalgalanmalar oldu. Büyük oranda ekonomik savaş çerçevesinde Türk lirasını yıpratmaya yönelik adımları gördüm. Ama son günlerde aldığımız tedbirler çerçevesinde iyiye doğru gidişin başladığını görüyoruz. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Dünyada en güçlü bankacılık sistemlerine sahip olan ülkelerden biri Türkiye'dir. Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir ama kendisine yönelik bir saldırı olduğunda da tepkisiz kalması sözkonusu değildir. BD yönetiminin Kanada, Meksika, Rusya, Küba ve NATO gibi gerilimlere girdiğini gördük. Dünyanın ekonomik dengelerine ve ABD çıkarlarına zarar verdiği açık şekilde ortadadır. Alacağımız tedbirlerle, Türk ekonomisindeki normalleşmenin süreceğini görüyoruz. ifadelerine yer verdi.

İşsizlik oranındaki düşüş ve istihdamdaki artış da başka bir göstergedir. Bu ekonominin de olumlu bir seyirde ilerlemekte olduğunu teyit etmektedir. ABD veya başka bir yönetimin kısıtlayıcı yöntemine karşı EuroZone başta olmak üzere özgürlükçü bir sistemden yana olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bundan sonra temaslarımız da devam edecek. dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEDE ARA VERİLMEYECEK"

Terörle mücadelede taviz verilmeyeceğini vurgulayan Kalın, "Güvenlik bizim için önemli, Türkiye çevresinde yaşanan ulusal güvenlik sorunlarına verdiği tedbirler ve gösterdiği tepkiler de devam edecek. PKK terör örgütüne karşı ciddi mesafeler aldığını görmekteyiz. Terörle mücadele konusunda netice alınacak adımlar atılıyor. Türkiye'ye dönük tehditleri yok etmek için mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

MERKEL VE MACRON GÖRÜŞMESİ

Kalın, Katar Emiri, Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geleceğini bildirip, "Bu ziyareti biz önemsiyoruz. Katar'ın Türkyie'nin yanında olduğunun bir işaretidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bugün öğleden sonra Sayın Merkel ile, yarın da Sayın Macron'la telefon görüşmesi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın eylül başında Kırgızistan'a bir ziyareti gerçekleşecek." diye konuştu.