taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8156
EURO
4,7012
ALTIN
162,31
PETR
65,1600

Başkasına benzettiği sürücüyü öldürdü

Gaziantep'te, otomobiliyle dolaşırken önünü kesen kişiler tarafından başından av tüfeğiyle vurulan Hasan Kartal yaşamını yitirdi.

DHA | 09.03.2018 - 19:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cengiztopel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.Ö. sokaktan geçen kimliği belirsiz bir kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Bu kişi, tartışmanın ardından kendisine ait otomobille sokaktan uzaklaştı.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Hasan Kartal ise kısa süre sonra A.Ö.'nün tartıştığı kişiyle aynı model olan otomobiliyle sokağa girdi. A.Ö. ve yanındaki arkadaşları Ş.T. M.P. ve H.Y. otomobili durdurdu. Arkadaşları otomobildeki Kartal ile tartışırken, A.Ö. kendisine ait otomobilden av tüfeğini aldı. Olay yerine dönen A.Ö., Kartal'ın başına ateş edip, arkadaşları ile beraber olay yerinden uzaklaştı.

Başkasına benzettiği sürücüyü öldürdü

Başkasına benzettiği sürücüyü öldürdü VİDEO

"BAŞKA BİRİNE BENZETTİM, YANLIŞLIKLA ÖLDÜRDÜM"

Ekipler, olaya karışan A.Ö., Ş.T. M.P. ve H.Y.'nin kimliklerini tespit ederek, mahalledeki evlerine operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan şüphelilerden A.Ö., Kartal'ı, daha önce tartıştığı başka birine benzettiğini ve yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi. A.Ö. ve olaya karışan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
FETÖ operasyonunda 23 asker tutuklandı
Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 61 askerden 23'ü tutuklandı.
Engelli memuru sopayla döven müdür
Elazığ'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir müdür engelli memura sopayla saldırdı.
Manisa'da çoraptan uyuşturucu çıktı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilde yapılan aramada çorap içine gizlenmiş 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
TOMA gelin arabası oldu
Bingöl'de polis ile öğretmenin düğününde gelin arabası olarak, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) kullanıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanların gözü 3. Havalimanı'nda

Almanların gözü 3. Havalimanı'nda

234
ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

102
Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

513
Suudi Arabistan'da tarihi koşu

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

140
Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

242
UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

8
Trump ve Kim görüşecek

Trump ve Kim görüşecek

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM