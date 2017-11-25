Başkent derbisinde Osmanlıspor zaferi

TEM'deki kazada 2 yaralı var

Fenerbahçe evinde Khimki'yi de devirdi

Süper Lig'in dibinde yer alan iki başkent ekibinin karşılaşmasında Osmanlıspor, Gençlerbirliği'nin 2-0 devirdi.

Mısır'da camiye yapılan terör saldırısının ardından Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürüldü.

Mısır için Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürüldü

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Lübnan'da İsrail için casusluk yapan tiyatrocu gözaltına alındı

Lübnan'da İsrail için casusluk yaptığı suçlamasıyla tiyatro oyuncusu ve aktivist Ziyad Aytani'nin gözaltına alındığı bildirildi.