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Başkent derbisinde Osmanlıspor zaferi

Süper Lig'in dibinde yer alan iki başkent ekibinin karşılaşmasında Osmanlıspor, Gençlerbirliği'nin 2-0 devirdi.

25.11.2017 - 03:24
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Serdar Gürler'in iki golüyle Gençlerbirliği'ni yenen Osmanlıspor, 11 puana yükselirken; Gençlerbirliği ise 8 puanda son sırada kaldı

Başkent derbisinde Osmanlıspor zaferi

İKİ YARIDA BİRER GOL

39. dakikada Umar'ın defansın arkasına attığı topla ceza alanı içinde buluşan Serdar Gürler, kaleci Hopf'u geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

79. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Tugay Kacar'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta, kaleci Hopf'tan seken topu Serdar Gürler tamamlayarak takımını 2-0 öne geçirdi.

Osmanlıspor müsabakayı 2-0 kazandı.

Başkent derbisinde Osmanlıspor zaferi

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