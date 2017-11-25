Başkent derbisinde Osmanlıspor zaferi

Serdar Gürler'in iki golüyle Gençlerbirliği'ni yenen Osmanlıspor, 11 puana yükselirken; Gençlerbirliği ise 8 puanda son sırada kaldı
İKİ YARIDA BİRER GOL
39. dakikada Umar'ın defansın arkasına attığı topla ceza alanı içinde buluşan Serdar Gürler, kaleci Hopf'u geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
79. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Tugay Kacar'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta, kaleci Hopf'tan seken topu Serdar Gürler tamamlayarak takımını 2-0 öne geçirdi.
Osmanlıspor müsabakayı 2-0 kazandı.