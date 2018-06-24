Başkent en 'tatlı' festivale ev sahipliği yapacak

Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali ile sadece minikler değil aynı zamanda büyükler de oldukça keyifli bir hafta sonu geçirecek.

Festival, Ankara’nın en gözde festival alanı olan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER DÜZENLENECEK

Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali’nde birbirinden eğlenceli aktiviteler de düzenlenecek. Atölye çalışmaları, dans gösterileri, dondurma ikramları, yarışmalar ve daha birçok etkinlik ziyaretçiler ile buluşacak.

Festivalin ilk günü Asena Bilge Atalay, ikinci günü İbocan ve son günü ise Cüneyt Özgür sahne alacak.



