Başkent için Şimdi Kazanç Vakti!

Başkent Emlak Konutları, balkonunuzdan içeri giren doğası, sosyal aktiveleri, mağazaları, dört yanı çiçeklerle çevrili alabildiğine güzellikteki peyzajı, çocuk oyun alanları ve modern mimarisiyle sevdiklerinizle birlikte keyifli bir hayat sürmeye davet ediyor.

Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için ihtiyacınız olan her şeyi Başkent Emlak Konutları’nda bulabilirsiniz. 2 adet kapalı yüzme havuzu, 2 adet kapalı çocuk havuzu 2 adet fitness alanıyla birlikte yoga-pilates gibi etkinliklerin yapılacağı stüdyolar, sauna, hamam ve buhar odaları, her türlü ihtiyacınıza cevap veren marketleri, alışveriş yapabileceğiniz dükkanları, şık restoranları ile huzur ve dinamizmi bir araya getiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen "Türkiye için Kazanç Vakti" kampanyasıyla şimdi konforlu ve güven dolu bir yaşama adım atmak, benzersiz fırsatlarla ev sahibi olmak ve gelecek için güçlü bir yatırım yapmanın tam vakti.

“Türkiye için Kazanç Vakti” kampanyası ile dövizini veya altınını peşinata çevirerek konut satın alanlar, yatırımlarını 1 yıl boyunca güvence altına alınıyor.

31 Ekim’e kadar geçerli olan kampanyaya katılanlar, yüzde 10 indirime ek olarak indirimli satış bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat ile 120 aya kadar 0,98 vade farkı ile Başkent Emlak Konutları’nda bankasız ve kefilsiz konut sahibi olabiliyor.

Sizler de Başkent’te doğayla baş başa mutlu bir yaşam sunan huzurun yeni başkenti Başkent Emlak Konutları’nda yerinizi almaya davetlisiniz.

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