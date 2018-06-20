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Başkent yine sele teslim oldu

Ankara'nın bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, arabaları arızalanan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

İHA | 20.06.2018 - 21:13..
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Ankara’nın bazı mahallelerinde aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış nedeniyle araçlar su altında kaldı, işyerlerini su bastı.

Özellikle Yenimahalle ilçesinde etkili olan yağış, Serhat Mahallesi’nde bulunan 1467. Cadde ile 1239. Sokak’ın kesiştiği noktayı adeta göle çevirdi.

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Yoğun su birikintisinin oluştuğu yerde araçlar arızalandı ve vatandaşlar arabalarının içinde mahsur kaldı. Mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, suyun ortasında mahsur kalan vatandaşları ve araçları sudan çıkardı.

Ekipler, suyun giderilmesi için hummalı bir çalışma başlattı. Vatandaşlar, 15 dakika süren yağmurun caddeyi adeta göl haline getirdiğini belirtti.

Başkent yine sele teslim oldu VİDEO

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