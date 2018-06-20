Ankara’nın bazı mahallelerinde aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış nedeniyle araçlar su altında kaldı, işyerlerini su bastı.
Özellikle Yenimahalle ilçesinde etkili olan yağış, Serhat Mahallesi’nde bulunan 1467. Cadde ile 1239. Sokak’ın kesiştiği noktayı adeta göle çevirdi.
VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI
Yoğun su birikintisinin oluştuğu yerde araçlar arızalandı ve vatandaşlar arabalarının içinde mahsur kaldı. Mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, suyun ortasında mahsur kalan vatandaşları ve araçları sudan çıkardı.
Ekipler, suyun giderilmesi için hummalı bir çalışma başlattı. Vatandaşlar, 15 dakika süren yağmurun caddeyi adeta göl haline getirdiğini belirtti.
Başkent yine sele teslim oldu VİDEO