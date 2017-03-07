Başkentin başarılı motosikletçisi Nazlıcan

Pistlerde Nazlıcan Yurdakul olarak bilindiğini ancak 3 ay önce evlendikten sonra soyadını "Bilim" olarak değiştirdiğini belirten başarılı sporcu, AA muhabirine, "Kadınlarımız motosiklet için çevreden duydukları nedeniyle korkuyorlar. Motosiklet benim için çocukluğumdan bu yana bir aşktı." dedi.

MOTOSİKLETE BİNMENİN CİNSİYETİ OLMAZ

"Motosiklete binmenin kadını veya erkeği olmaz." diyen Nazlıcan Bilim, motosiklet branşının kadınlar için ağır bir yönünün olmadığını dile getirdi.

Kadınların da motosiklet kullanabileceğini belirten Nazlıcan, "Bu işin kadını, erkeği olmaz. Kadınlar da kullanabilir. Ben de bunun en büyük örneği olmak istedim. Herkesin kullanabileceğini düşünüyorum. Bana göre kesinlikle ağır bir spor değil." diye konuştu.

YURT DIŞINDA YARIŞMAK İSTİYOR

Nazlıcan Bilim, Ankara'da pistin bulunmadığını ancak çok fazla izleyicinin yer aldığını belirterek, "Biz kendi imkanlarımızla yarıştığımız için Türkiye'de kalıyoruz. Sponsor olursa tabii ki Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek isterim." ifadelerini kullandı.