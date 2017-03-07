taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.850
USD
3,6763
EURO
3,8863
ALTIN
144,18
PETR
56,5400

Başkentin başarılı motosikletçisi Nazlıcan

Başkentin başarılı motosikletçisi Nazlıcan Bilim, çocukluk aşkı motosiklet sporunda 5 yıldır Türkiye şampiyonlukları yaşıyor.

07.03.2017 - 18:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

Pistlerde Nazlıcan Yurdakul olarak bilindiğini ancak 3 ay önce evlendikten sonra soyadını "Bilim" olarak değiştirdiğini belirten başarılı sporcu, AA muhabirine, "Kadınlarımız motosiklet için çevreden duydukları nedeniyle korkuyorlar. Motosiklet benim için çocukluğumdan bu yana bir aşktı." dedi.

Başkentin başarılı motosikletçisi Nazlıcan

MOTOSİKLETE BİNMENİN CİNSİYETİ OLMAZ

"Motosiklete binmenin kadını veya erkeği olmaz." diyen Nazlıcan Bilim, motosiklet branşının kadınlar için ağır bir yönünün olmadığını dile getirdi.

Kadınların da motosiklet kullanabileceğini belirten Nazlıcan, "Bu işin kadını, erkeği olmaz. Kadınlar da kullanabilir. Ben de bunun en büyük örneği olmak istedim. Herkesin kullanabileceğini düşünüyorum. Bana göre kesinlikle ağır bir spor değil." diye konuştu.

Başkentin başarılı motosikletçisi Nazlıcan

YURT DIŞINDA YARIŞMAK İSTİYOR

Nazlıcan Bilim, Ankara'da pistin bulunmadığını ancak çok fazla izleyicinin yer aldığını belirterek, "Biz kendi imkanlarımızla yarıştığımız için Türkiye'de kalıyoruz. Sponsor olursa tabii ki Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek isterim." ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel'den Bahçeli'ye Almanya tepkisi

CHP'li Özel'den Bahçeli'ye Almanya tepkisi

330
Oğlu öldürülen babadan şaşırtan sözler

Oğlu öldürülen babadan şaşırtan sözler

59
Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan sorusu

Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan sorusu

227
15 Temmuz iddianamesinin tek kadın şüphelisi

15 Temmuz iddianamesinin tek kadın şüphelisi

68
Cem Özdemir: Taksim'de miting yapalım

Cem Özdemir: Taksim'de miting yapalım

504
El Bab'da mehter marşı

El Bab'da mehter marşı

186
Darbeci generaller için hesap günü

Darbeci generaller için hesap günü

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM