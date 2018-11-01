Başkentlilere 14 dilde müzik ziyafeti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'ndaki konsere, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile Hatay Birlik Vakfı Başkanı Mehmet İhsan Aydeğer ve diğer davetliler katıldı.

Konserin açılışında konuşan Hatay Birlik Vakfı Başkanı Mehmet İhsan Aydeğer, konserin yılda bir kez yapıldığını ve her yıl ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

ÖĞRENCİLERE BURS VERİLİYOR

Antakya Medeniyetler Korosu'nun 2012 Nobel Barış Ödülü adayı olduğunu hatırlatan Mehmet İhsan Aydeğer, "Hatay Günleri'nden dolayı vakfımıza bir gelir elde ediyoruz. Bu gelirden de 110 üniversite öğrencisine burs veriyoruz" dedi.

14 DİLDE ŞARKILAR

Konuşmaların ardından Müslüman, Hristiyan ve Yahudi müzisyenlerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, 14 dilde şarkılar ve ilahiler seslendirildi.