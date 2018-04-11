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Başkentray hizmete sunuluyor

Ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak Başkentray projesi, 12 Nisan'da düzenlenen törenle hizmete açılacak.

AA | 11.04.2018 - 09:31..
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Günlük 520 bin kişiye hizmet verecek Başkentray'ın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla 12 Nisan'da gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ 12 NİSAN'DA

Ankara'da Sincan- Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Nisan Perşembe günü Kayaş Tren İstasyonu karşısında düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Başkentray hizmete sunuluyor

GÜNLÜK 520 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK

Bakan Arslan tarafından mart ayında test sürüşü yapılan Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek. Trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek.

SEYAHAT SÜRESİ KISALACAK

Başkentray ile banliyölerin Kayaş-Sincan arasında seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya, YHT'lerin Ankara-Sincan arasındaki seyahat süresi de 17 dakikadan 11 dakikaya düşecek. Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturulması amaçlanan Başkentray Projesi kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi.

Başkentray hizmete sunuluyor

ENGELLİ VATANDAŞLARIN KULLANIMINA UYGUN PROJELENDİRİLDİ

Proje kapsamında ayrıca tamamı engelli vatandaşların da kullanımına uygun projelendirilen 1 YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımı tamamlandı.

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.

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