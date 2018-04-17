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Başkentray'ı kullanan yolcular hizmetten memnun

Kayaş- Sincan arasında seyahat süresini 49 dakikaya düşüren Başkentray'ı kullanan yolcular, metro konforunda verilen hızlı ve güvenli hizmetin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

AA | 17.04.2018 - 17:01..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katıldığı törenle 12 Nisan'da hizmete açılan Başkentray'dan yararlanan yolcular, sunulan hizmeti değerlendirdi.

ZAMANDAN YARIM SAATLİK TASARRUF

Üniversite öğrencileri Serdar Başkurt ve Salman Kerim Abalı, Başkentray'ın kendilerine zamandan yaklaşık yarım saat tasarruf sağladığını belirterek, şimdilik bekleme süresinin fazla olduğunu, bunun da ilerleyen zamanlarda çözüleceğini düşündüklerini söyledi.

Başkentray'ı kullanan yolcular hizmetten memnun

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Firdevs Gürleyik, Başkentray hizmete açılmadan önce ulaşımı dolmuşlarla sağladığını ifade ederek, "Tren dolmuştan daha iyi. Trafiğe girmiyor, açıldığı için memnun oldum. Herkes binsin, sebeplensin, çok güzel oldu." dedi.

Başkentray'ın önceki trenlerden daha hızlı ve konforlu olduğunu vurgulayan Hanifi Yılmaz, engelli kızıyla rahatça trene binebildiğini söyledi. Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkentray'ı kullanan yolcular hizmetten memnun

SEYAHAT SÜRESİ KISALDI

Yatırım bedeli 1 milyar 227 milyon lira olan Başkentray Projesi kapsamında, 36 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattı boyunca bir YHT garla 23 banliyö istasyonu yapıldı. İstasyonlar engellilere hizmet edecek şekilde planlanarak, engelsiz hale getirildi.

Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli toplam 156 kilometre yeni demiryolu yapıldı.12 karayolu alt ve üst geçidi, 10 yaya alt ve üst geçidiyle bir tünel ve 70 menfez inşa edildi. Hat boyunca inşa edilen alt ve üst geçitlerle araç geçiş güvenliği artırılırken, trafikte bekleme süreleri kaldırıldı. Başkentray ile banliyölerin Kayaş-Sincan arasında seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya düştü.

Başkentray'ı kullanan yolcular hizmetten memnun

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