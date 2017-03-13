Başkent’te 2 katlı metruk bina çöktü

Olay, saat 19.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Anafartalar Mahallesi Kumrucuk Sokak’taki tarihi Şengül Hamamı’nın arkasında bulunan 2 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Büyük bir gürültüyle sarsılan mahalle sakinleri, kısa süreli panik yaşadı.

POLİSLER KALABALIĞI UZAKLAŞTIRDI

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çöken binanın etrafını şerit çekerek kapatan itfaiye erleri, enkaz altında arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, çevrede toplanan meraklı kabalığı, enkazdan uzak durmaları konusunda uyardı. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu, binanın altında kimsenin olmadığı tespit edildi.

Çöken binanın yakınındaki bir evde yaşayan Neriman Karali, “Ben mutfaktaydım, birdenbire çöktü. Altında biri var mı, yok mu bilmiyoruz. Bu evlerin hepsi tehlikeli burada. Yani burada yaşayanların can güvenliği yok. Hepimizin geçtiği bir yol burası. Çoluk çocuk okula gidiyor buradan, çok tehlikeli” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmaların ardından enkaz, kepçe yardımıyla temizlendi ve yol tekrar trafiğe açıldı.