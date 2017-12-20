Ankara'da 2018 yılında toplu taşıma ücretlerine zam yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkentte 2018 yılında EGO toplu taşıma ücretlerine zam yapılmayacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Tuna, katıldığı bir televizyon programında Ankara halkına modern ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"DAHA DA İNDİRMEK İSTEDİK AMA..."

Ulaşım konusunda da çalışmaların sürdüğünü aktaran Tuna, şunları kaydetti:

"2018 yılında EGO toplu taşıma ücretlerine zam yapmayacağız çünkü vatandaşlarımız için ulaşım çok önemli. Bu noktada vatandaşımızı rahatlatmak istiyoruz. Tek binişlik Ankarakart ücretini 4 liradan 3 liraya indiriyoruz. Daha da indirmeyi istedik ama maliyetinden dolayı ancak kurtarıyor. Ankara'ya turist gelsin diye çaba sarf ediyoruz. Gelen misafirlerimiz ve cebinde yeteri kadar parası olmayan vatandaşlarımız için böyle bir karar aldık. Ulaşıma zam yapmayacağız. Vatandaş işe gidiyor, okula gidiyor. Ulaşım elzem, ulaşım sosyal bir konu. Ulaşımdaki sübvansiyonu devam ettireceğiz. Diğer harcamalardan kısacağız."

"ÇOK KATLI YAPILAŞMALARA İZİN VERİLMEYECEK"

Tuna, çok katlı yapılaşmalara artık izin verilmeyeceğini, kamu için bazı istisnai durumların dışında kişi bazlı emsal artışlarının artık olmayacağını ifade etti. Tuna, "Bir adada bir parsele emsal 0,5 iken 1,5 verilmeyecek. Mevcutla ilgili de şunu söyleyebilirim, ölen öldü, defnedildi. Bazıları komada. Sağlıklı olması için çaba sarf edeceğiz. Tıraşlama yapılacak binalar var, bir de şu anda devam eden bazı projeler var. Onlarda da yapılabilecek ne varsa hukuk çerçevesinde onları da biraz daha tıraşlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İSTANBUL'DAKİ İSPARK BENZERİ BİR SİSTEME GEÇECEĞİZ"

Otopark sorununun çözümü için de belediyenin harekete geçtiğini aktaran Tuna, "Ankara'da, İstanbul'daki İSPARK benzeri bir sisteme geçeceğiz. Sözleşmeler iptal edildikten sonra belediye olarak otoparkları biz işleteceğiz. Fiyatlar vatandaşı rahatsız etmeyecek ölçüde olmalı. Vatandaşın, belediyeye verdiği paradan rahatsız olmaması gerekir. Halk, aradaki kişi ve gruplara verilen paradan rahatsız. 'Paramı belediyeye vereyim' istiyor. Bu sistemle vatandaşın parası direkt belediyenin kasasına girecek. Bazı parkların ücretsiz olması yönünde çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.