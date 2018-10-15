Başkent'te 8 katlı binada yangın

Ankara'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken dumandan etkilenen 10 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Keçiören'e bağlı Esertepe Mahallesi Melike Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın kottan ikinci katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EVİ YANDI

Kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 üniversite öğrencisinin oturduğu daireden yükselen dumanları gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bu sırada apartman boşluğunu dolduran yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan çok sayıda kişi pencere ve balkonlara çıkarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunurken, 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) binadakileri tahliye etmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri bir yandan yangını kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan da itfaiye araçlarının merdivenleriyle balkonlarda mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı.

20 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Yangın sırasında üniversite öğrencilerinin evde mahsur kaldığı yönündeki ihbar üzerine daireye giren ekipler içeride kimsenin bulunmadığını belirledi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, apartmanda mahsur kalan ve aralarında 6 aylık bir bebek ile 80 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 20 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

10 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Binayı etkisi altına alan yoğun dumandan etkilenen 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Bu arada dumandan hafif şekilde etkilenen bir polis ile bazı bina sakinlerine olay yerindeki ambulanslarda müdahalede bulunuldu.

Yangın sonrası binadan tahliye edilen kimi apartman sakinleri yaşadıkları korku dolu dakikaların ardından gözyaşları içinde birbirlerine sarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.