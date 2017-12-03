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Ankara'da eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

AA | 03.12.2017 - 08:45..
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Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde TEM, Narkotik, Çevik Kuvvet, Güvenlik, KOM ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden yaklaşık 500 polisin katılımıyla Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarına asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara'da eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI

Bin 24 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, aranan 16 kişiyi yakaladı. Uygulama kapsamında denetlenen 26 iş yerinden biri kapatıldı, birine bin 700 lira para cezası kesildi. 8 iş yerine ise çeşitli nedenlerden dolayı işlem yapıldı.

Ankara'da eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

Ankara'da eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

Ankara'da eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

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