Ankara'da eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde TEM, Narkotik, Çevik Kuvvet, Güvenlik, KOM ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden yaklaşık 500 polisin katılımıyla Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarına asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI

Bin 24 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, aranan 16 kişiyi yakaladı. Uygulama kapsamında denetlenen 26 iş yerinden biri kapatıldı, birine bin 700 lira para cezası kesildi. 8 iş yerine ise çeşitli nedenlerden dolayı işlem yapıldı.