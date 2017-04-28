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Başkentte gece kulübüne kalaşnikoflu saldırı

Ankara'da bir gece kulübüne uzun namlulu tüfek ve tabancayla ateş açıldı.

28.04.2017 - 04:45
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SD

Kavaklıdere'de Esat Caddesi Akay Kavşağı'ndaki bir gece kulübünün önüne otomobille gelen iki kişi, araçtan inerek ateş açmaya başladı.
İş yerinin girişine çok sayıda merminin isabet ettiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kalaşnikof tüfek ve tabancaya ait çok sayıda mermi kovanı buldu.

KAÇAN İKİ SALDIRGANDAN BİRİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırı sonrası kaçan iki şüphelinin yakalanması için polis ekipleri Kızılay ve Kavaklıdere bölgesinde alarma geçti. Saldırganların olay yerinden yaya olarak uzaklaştıktan sonra bir otomobile bindiğini belirleyen polis ekipleri, Tunus Caddesi'nde şüpheli bir aracı durdurmaya çalıştı. Bu sırada söz konusu otomobilden inen bir kişi elinde kalaşnikof tüfekle koşarak ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Otomobilde bulunan Murat Ö. ise otomobilden inip kaçmaya çalıştığı sırada polisler tarafından gözaltına alındı. Araçta inceleme yapan ekipler, gece kulübüne saldırıda kullanıldığı tahmin edilen bir tabanca ele geçirdi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için Çankaya bölgesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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