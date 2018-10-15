Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Ankara kedisinin dünyaya tanıtılması hem de hayvan sevgisinin teşvik edilmesi amacıyla 3. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali düzenlendi. Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki yarışmaya 200 kedi katıldı.

PODYUMA ÇIKTILAR

Kedilerin podyuma sahipleriyle çıktığı yarışmanın jürisinde, uluslararası hakemlik unvanı bulunan veteriner hekimler ile bu alanda uzman kişiler yer aldı. Kedileri inceleyen jüri üyeleri, hayvanların ırk, cins ve renklerine göre şecere belgesi hazırladı.

YARIŞMANIN EN GÜZELİ PAMUK

Jüri üyeleri, kedilerin göz, tüy, gelişim ve davranış biçimlerini değerlendirerek yarışmanın en güzelini seçti.

Yarışma sonunda Rukiye Söğüt'e ait "Pamuk" isimli Ankara kedisi birinci, Fadime Aydın'a ait "Pascal" isimli "British shorthair" cinsi kedi ikinci ve Yunus Başıbüyük'e ait "Herkül" isimli "Maine coon" cinsi kedi üçüncü oldu.