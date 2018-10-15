taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.84015
Euro
6.7701
Altın
1232.415
Borsa
97879.19
Gram Altın
231.205

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Pursaklar Belediyesince düzenlenen festivalde, jüri üyelerinin göz, tüy, gelişim ve davranış biçimleri yönünden yaptığı değerlendirme sonucu Pamuk isimli Ankara kedisi birinci oldu.

AA | 15.10.2018 - 11:04..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Ankara kedisinin dünyaya tanıtılması hem de hayvan sevgisinin teşvik edilmesi amacıyla 3. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali düzenlendi. Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki yarışmaya 200 kedi katıldı.

PODYUMA ÇIKTILAR

Kedilerin podyuma sahipleriyle çıktığı yarışmanın jürisinde, uluslararası hakemlik unvanı bulunan veteriner hekimler ile bu alanda uzman kişiler yer aldı. Kedileri inceleyen jüri üyeleri, hayvanların ırk, cins ve renklerine göre şecere belgesi hazırladı.

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

YARIŞMANIN EN GÜZELİ PAMUK

Jüri üyeleri, kedilerin göz, tüy, gelişim ve davranış biçimlerini değerlendirerek yarışmanın en güzelini seçti.

Yarışma sonunda Rukiye Söğüt'e ait "Pamuk" isimli Ankara kedisi birinci, Fadime Aydın'a ait "Pascal" isimli "British shorthair" cinsi kedi ikinci ve Yunus Başıbüyük'e ait "Herkül" isimli "Maine coon" cinsi kedi üçüncü oldu.

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Başkent'te Kedi Güzellik Festivali düzenlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel'in partisinde hüzün hakim

Merkel'in partisinde hüzün hakim

35
Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

151
Dolar düşüş eğiliminde

Dolar düşüş eğiliminde

199
Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

89
İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

58
Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

139
Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM