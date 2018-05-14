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Başkent'te küçük ressamlardan karma resim sergisi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilk, orta ve lisede okuyan küçük ressamların eserlerinden oluşan Sanat ve Dostluk temalı karma sergi açıldı.

AA | 14.05.2018 - 15:17..
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İlçe merkezindeki Atatürk Parkı’nda kurulan stantlarda açılan sergide, kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerden oluşan 46 okuldan yetenekli öğrencilerin eserlerinden seçilmiş 167 eser sergileniyor.

İki gün açık kalacak sergide, yağlı boya, kuru kalem, pastel, sulu boya ile taş boyama eserler izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Başkent'te küçük ressamlardan karma resim sergisi

"ÇOCUKLARIMIZI GÖRÜNCE UMUTLANIYORUZ"

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, "Çocuklarımızın becerilerini, yeteneklerini görmek gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Burada o kadar örnek eser var ki hakikaten hep birlikte çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Bunları gördükçe istikbalimize daha bir güvenle bakıyoruz. Kısacası geleceğimizden ve çocuklarımızdan ümitliyiz. Bazen kötü örnekleri görünce çok üzülüyoruz ama bu eserleri ve onları yapan çocuklarımızı da görünce biz de yeniden umutlanıyoruz" dedi.

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