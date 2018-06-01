Başkent'te PKK operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

AK Parti'nin seçim videosu - Sen ben değil, biz olmayı bildik

Eren Bülbül’ün annesi: Benim acımı hiçbir şey dindiremez

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada; Gaziantep'te konut fiyat artışı son 6 aylık dönemde yüzde 5,3’ü buldu.

10 ciltlik Seyahatname ile 50 yıl süren tarihi gezi serüveninin rotasında kaybolmak için Evliya Çelebi’nin yolundan gidiyoruz, sizi de yanımızda götürüyoruz.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde tartışmalara neden olan resmi dairelerin girişine haç asma kararı yürürlüğe girdi.

İzmir ile Manisa'yı 15 dakikada birbirine bağlayacak Sabuncabeli Tüneli için çalışmalar hızlandı.

1 Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden kendisini kaldığı yurda davet eden genç öğrenciyi kırmadı. Erdoğan, sahurunu Ankara'da öğrencilerle birlikte yaptı.

2 ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı Trump ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileriyle Avrupa Birliği'nin de tepkisini çekti. Vergi, Haziran ayının başından itibaren AB, Kanada ve Meksika'ya da uygulanacak.

3 Trump Alman Mercedes'e savaş açtı ABD Başkanı Trump, “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” dedi.

4 Erdoğan: 16 yıl önce terörle mücadele için destek lazımdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 500 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Erdoğan, "Yurt içinde ve dışında en iyi operasyonları yaptık" dedi.

5 İşe geç kalan çocukları birbirine tokatlattı Gaziantep'te bir iş yerinde çalıştırılan çocuk işçiler, işe geç kaldıkları gerekçesiyle birbirlerine tokat atmak zorunda kaldı.

6 ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu ABD'de ithalata getirilecek vergilendirmeler özellikle ABD'de faaliyet gösteren Alman otomobil firmalarını korkutuyor. Mercedes, BMW ve Volkswagen vergilendirme dedikodularıyla borsada değer kaybetti.