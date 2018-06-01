taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.652
USD
4,5687
EURO
5,3351
ALTIN
190,79
PETR
77,7000

Başkent'te PKK operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütüne üye oldukları belirlenen 11 kişiden 10'unu gözaltına aldı.

AA | 01.06.2018 - 09:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Başkent'te PKK operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan "PKK/KCK propagandası, devlet büyüklerine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini küçük düşürücü, halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edici" paylaşımlar yaptıkları, örgüte üye oldukları ve yardımda bulundukları tespit edilen 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan zanlılardan 10'u sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

373
ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

53
Trump Alman Mercedes'e savaş açtı

Trump Alman Mercedes'e savaş açtı

71
Erdoğan: 16 yıl önce terörle mücadele için destek lazımdı

Erdoğan: 16 yıl önce terörle mücadele için destek lazımdı

81
İşe geç kalan çocukları birbirine tokatlattı

İşe geç kalan çocukları birbirine tokatlattı

117
ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu

ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu

91
Dilan Çiçek Deniz estetik merkezinde 5 saat geçirdi

Dilan Çiçek Deniz estetik merkezinde 5 saat geçirdi

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94