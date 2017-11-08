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Başkentte suç makinesi vurularak yakalandı

Ankara'da çok sayıda suç kaydı bulunan ve firari olarak aranan Tuncay P., polisin 'dur' ihtarına uymayınca bacağından vuruldu.

08.11.2017 - 12:53
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Ankara'da polis, geçtiğimiz Haziran ayında Sincan'da M.E.'ye karşı 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' olayına karışan Tuncay P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

BACAĞINDAN VURULDU

Başlatılan çalışma kapsamında Tuncay P.'nin Beytepe köyünde bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis Tuncay P.'yi cadde üzerinde takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Tuncay P. kaçmaya başladı. Yaşanan arbede sırasında Tuncay P. bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Başkentte suç makinesi vurularak yakalandı

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay P. tedavisinin ardından yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam den Tuncay P.'nin, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, evden hırsızlık, tehdit açıktan hırsızlık, iş yerinden kurumdan hırsızlık, mala zarar verme suçlarından firari olarak arandığı, ayrıca Ümitköy Çayyolu bölgesinin çeşitli yerlerinde çalıntı olarak kullandığı lüks araçlara el konuldu.

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