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Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Başkent’te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

07.03.2017 - 06:59
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Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cemal Ş. (22) kontrolündeki 26 UH 922 plakalı otomobil, Mevlana Bulvarı ile Cemal Gürsel Caddesi’nin kesiştiği yerde, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 58 YE 414 plakalı otomobilin arkasına çarptı.

Cemal Ş.’nin çarptığı otomobil, savrularak yol kenarındaki yön tabelasına vurdu. Kaza sonucu, yön tabelasına çarpan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

HENÜZ KİMLİĞİ ÖĞRENİLEMEYEN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılar arasında bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

26 UH 922 plakalı aracın sürücüsü Cemal Ş., kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Daha sonra polise teslim olan Cemal Ş., gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Mevlana Bulvarı’nın iki şeridi yaklaşık 1 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, bu süre zarfında yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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