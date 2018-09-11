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Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 26 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, son bir hafta içerisinde yaşanan 23 olayda toplam 47 şahsa işlem yapıldığı bildirildi.

İHA | 11.09.2018 - 16:13..
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Ankara Valiliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen uygulamalarla ilgili bilgilendirme yaptı.

47 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, satın alma, bulundurma suçları ile ilgili 23 ayrı olayda toplam 47 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Olaylarla ilgili yakalanan şüphelilerden 26’sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

OPERASYONUN BİLANÇOSU

Operasyonlarda, 6 bin 352 gram esrar maddesi, bin 275 gram eroin maddesi, 15 gram kokain maddesi, bin 6 adet ecstasy hap, 16 bin 67 gram skunk maddesi, 386 gram bonzai maddesi, 4 gram metamfetamin maddesi, 4 adet captagon maddesi, 704 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 380 TL ele geçirildi.

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