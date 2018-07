Basketbol Süper Ligi 3 yıl boyunca TİVİBU'da

Türk Telekom, Türkiye’nin tamamına yayılmış profesyonel ve amatör spor kulüpleri ve bugüne kadar yetiştirdiği 5 binin üzerinde sporcu ile Türkiye’de spor kültürünün gelişimine katkısını sürdürüyor. Ülke sporuna değer katacak sponsorluk ve projeleri de her fırsatta destekleyen Türk Telekom, sahip olduğu yeni nesil TV platformu TİVİBU üzerinden HD yayın yapan 15 spor kanalı ile de, sporseverleri sporun tüm dallarına ait program ve içerikler ile buluşturmaya devam ediyor.

BASKETBOL SÜPER LİGİ TİVİBU'DAN İZLENECEK

Bu kapsamda tüm sporseverlerin yüzünü güldürecek yeni bir anlaşmaya daha imza attıklarını belirten Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türkiye Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçlarının tamamının önümüzdeki üç sezon boyunca TİVİBU ekranlarından canlı yayınlanacağını söyledi. Basketbol ile ilgili programların canlı yayınlar ile sınırlı kalmayacağını, güçlü yorumcu ve sunucular eşliğinde Türk basketboluna soluk getirecek yepyeni ve zengin içerikler sunacaklarını da sözlerine ekleyen Doany, “Önümüzdeki 3 sezon boyunca Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin tüm maçlarını canlı olarak TİVİBU üzerinden yayınlayacağız. Yine Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası ve All-Star maçlarının canlı yayınları ile birlikte haftalık özet programlarımız ve zengin içeriklerimizle basketbol severlerin vazgeçilmez durağı olacağız” dedi.

Kadınların her alanda olduğu gibi spordaki varlığının da son derece değerli ve önemli olduğunu dile getiren Dr. Paul Doany, bunu sahiplenmek adına Basketbol Kadınlar Ligi maçlarının yayın haklarını da aldıklarını belirterek TBF Kadınlar Süper Liginde ilk sezon haftada iki, sonraki sezonlarda ise haftada üç maçı TİVİBU Spor kanallarında canlı olarak yayınlayacakları bilgisini de verdi.

"BİRÇOK İLKE İMZA ATTIK"

Türkiye’nin en uygun fiyatlı TV platform hizmetini sunduklarını belirten Doany, “TİVİBU ile bugüne kadar geleneksel televizyon yayın anlayışını değiştirerek pek çok ilke imza attık ve çok kısa sürede Türkiye ödemeli TV pazarında ikinci sıraya yükseldik. Geliştirdiğimiz kullanıcı dostu teknolojilerle 2,9 milyon abonemizi, TV yayınlarını anında geri almalarına veya kaydederek sonradan izlemelerine olanak tanıyan ayrıcalıklı televizyon deneyimi ile tanıştırdık. Sinema-dizi kanallarımızın yanı sıra abonelerimizi ‘seç-izle’ ve ‘kirala-izle’ ekranlarımızda sinemalardan sonra TV’de ilk kez yayınladığımız zengin film içeriklerimizle buluşturuyoruz. Üstelik bunu, Türkiye’de her kesim tarafından erişilebilir olma vizyonuyla, aylık 1 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarımızla yapıyoruz. Amacımız TİVİBU’nun zengin içeriğinin her haneye ulaşmasını sağlamak. Bu amaç doğrultusunda yapmış olduğumuz bu anlaşma ile de, ödemeli TV pazarındaki payımızı daha da genişleterek abone sayımızı arttırmış olacağız” diye konuştu.

"BASKETBOLU HER EVDE İZLETMEK İSTİYORUZ"

İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, “Türk Basketbolu için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Avrupa'nın en değerli ligleri arasında yer alan Kadın ve Erkek liglerimizi güçlendirirken, kıymetli kulüplerimizin de yatırımlarını destekleyecek gelir kaynakları yaratmak bizim için çok önemliydi. TİVİBU anlaşmamız sayesinde, bu iki amacımızı bir arada gerçekleştirme fırsatı yakaladığımıza inanıyorum. Bizi TİVİBU ile buluşturan, bize heyecan veren çıkış noktamız, ortak amacımız olan; her eve girebilmek anlayışıydı. Basketbolu her evde izlenir, her mahallede oynanır hale getirmek istiyoruz. En yüksek teklifle basketbola inancını ortaya koyan TİVİBU ve Türk Telekom ailesine teşekkür ediyorum. Yurtiçi ve Yurtdışı yayın anlaşmalarının toplamında da, döviz kurlarındaki artışa rağmen, Tahincioğlu Basketbol Erkekler Süper Ligimizde Euro bazında %60'lık bir artış sağlıyoruz. Kadınlar Basketbol Süper Ligimizde ise, %120’lik bir yayın geliri artışı oluşturuyoruz. Birlikte güçlü bir takım olacağımıza ve basketbol izleyicilerine eşsiz deneyimler sunacağımıza dair güvenim tam” dedi.