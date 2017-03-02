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Başörtülü kadınlar sırtını PYD'ye dayamadı

28 Şubat’ın tanığı ve mağduru Doç. Dr. Merve Kavakçı, başı örtülü kadınların hiçbir zaman şiddete başvurmadığını söyledi.

02.03.2017 - 11:06
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Beykoz Belediyesi, HAKEDER ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından 28 Şubat’ın 20. yılında düzenlenen seminerde konuşan Doç. Dr. Merve Kavakçı, başı örtülü kadınların her zaman demokratik yollardan hakkını aradığını ifade etti.

"YPG'YE PYD'YE SIRTIMIZI DAYADIK DEMEDİLER"

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın “Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz” sözlerine atıfta bulunan Kavakçı, “Başı örtülü kadınlar hiçbir zaman şiddete başvurmadılar. Hiçbir zaman arkamızı dışarıda terörist olan şu gruba, bu partiye YPG’ye, PYD’ye sırtımızı dayadık demediler. Onlar elele tutuştular, onlar toplandılar, protesto ettiler.” dedi.

Başörtülü kadınlar sırtını PYD'ye dayamadı

"ALLAH'IN EMRİ OLAN BAŞÖRTÜ BAHANE EDİLDİ"

Buna rağmen başörtülü kadınların tehdit unsuru olarak görüldüğünü vurgulayan Kavakçı, şunları söyledi:

“28 Şubat, ülkede tesis edilmeye çalışılan, alışılagelmiş değerlere yönelik bir darbe girişimidir. Türkiye’de başörtüsü problemi ancak şahsımın TBMM’ye seçilmiş bir milletvekili olarak girmesiyle net olarak algılandı. Başörtülü kadın, Türkiye’de rejimin batılılaşma projesinin temellerini sarsan bir tehdit unsuru olarak görüldü. Allah’ın emri olan başörtü bahane edildi. Karalama kampanyalarına maruz kaldı. İnsanların belirli bir süre sonra laikleşeceği öngörülmüştü. Bu bakış açısı yeni değil, son 200 yıllık süreçte yer alan olayların devamıdır. 15 Temmuz’da da aynı mantıkla darbe yapılmak istendi. Allah’ın verdiği inayetle halk bu girişimi önledi. Bu olayları bir daha yaşamamak için o günleri asla unutmamalıyız.”

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