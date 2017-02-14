Başörtülü kıza saldıran kişi CHP üyesi çıktı

Pendik-Kadıköy hattında sefer yapan bir minibüste provokatif bir olay yaşandı.

HAKARET ETTİ, FİZİKİ SALDIRIDA BULUNDU

Maltepe yönündeki minibüste seyahat eden F.D.A.Y., A.A.K. isimli kadının saldırısına uğradı. Bir anda genç kızın başörtüsüne asılan kadın, "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor." diyerek hakaretlerde bulundu.

Daha sonra genç kızın başörtüsünü çıkararak, hem hakaretlerine devam etti hem de fiziki saldırıda bulundu.

SALDIRGAN CHP'Lİ ÇIKTI

Hukukçu Derya Yanık twitter'da yaptığı açıklamalarında, söz konusu saldırgan kişinin CHP'nin Maltepe teşkilatına bağlı bir üyesi olduğunu duyurdu .

BAŞÖRTÜLÜ KIZA ÇİRKİN SALDIRI