Başörtülü kıza saldıran kişi hakkında hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde mağdur Yiğit'in arkadaşları ile birlikte Maltepe'ye gitmek üzere minibüse bindikleri anlatıldı.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇEKİP ATTI

Aynı minibüste A.A.K'nin de bulunduğu aktarılan iddianamede, Yiğit'in aynı minibüste yolcu olarak oturan fizik öğretmeni ile konuştuğu sırada arkada oturan A.A.K'nin, Yiğit'in kafasındaki saç topuzunu tutarak koltuk demirine vurduğu, başörtüsünü çekip aldığı kaydedildi.

YOLCULAR ARAYA GİRDİ

İddianamede, şüpheli A.A.K'nin bu sırada sarf ettiği sözlere Yiğit'in tepki göstermesi üzerine, şüphelinin tekme attığı ifade edilerek, minibüsteki yolcuların araya girmesiyle tarafların ayrıldığı anlatıldı.

Şüpheli A.A.K'nın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden alınan ceza sorumluluğuna ilişkin rapora da yer verilen iddianamede, raporda şüphelinin işlediği öne sürülen suça yönelik ceza sorumluluğunun azalmış olduğu, hakkında TCK'nın "akıl hastalığı" başlığında yer alan 32/2. maddesinin tatbikinin uygun olduğuna dair görüş bildirildiği aktarıldı.

7 YIL 10 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüpheli A.A.K'nin bu kapsamda "halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "hakaret" suçlarından, 2 yıl 4 aydan, 7 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Öte yandan iddianemede, şüpheli hakkında TCK'nın "akıl hastalığı" başlığındaki 32/2. maddesinde yer alan, "işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, verilecek ceza, altıda birden fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkum olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir" şeklindeki hükmün de dikkate alınması talep edildi.

İddianamenin, gönderildiği Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmesi halinde, şüphelinin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.