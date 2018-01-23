Başörtülü manken İsrail tweetlerinden pişman

Geçtiğimiz aylarda Fransız bir kozmetik firmasının İngiltere'de yayınlanan reklamlarında rol alan başörtülü model Amena Khan ile firmanın arasındaki reklam anlaşması iptal edildi. Sebebi ise Khan'ın eskiden attığı İsrail karşıtı Tweetler.

ÖZÜR DİLEDİ

Blogger ve Youtuber olan bir çocuk annesi Khan, 2.000'den fazla Filistinli'nin ve 67 İsrail askerinin hayatını kaybettiği Hamas-İsrail savaşının yaşandığı yıl olan 2014'te attığı ve daha sonra sildiği bir dizi tweet'in ortaya çıkmasının ardından reklam kampanyasından ayrılma kararı aldı.

Khan, Twitter'dan yaptığı açıklamada "2014'te attığım tweetlerin içeriğinden dolayı pişmanım ve üzdüğüm ya da incittiklerimden samimi şekilde özür dilerim" dedi.

KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

Khan mesajında "Derin bir pişmanlıkla bu kampanyadan ayrılma kararı aldım çünkü şu anda reklamın çevresinde yaşanan tartışmalar ondan çıkarılacak olumlu ve kapsayıcı hisse zarar veriyor" dedi.

Khan'ın kampanyadan kendi isteğiyle ayrıldığı açıklanırken, kozmetik firması da kampanyadan ayrılma kararını onayladıklarını açıkladı.