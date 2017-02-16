Başörtülü öğrenciye saldıran kadına ikinci soruşturma

123 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, şüpheli A.A.K.K'nin 27 Temmuz 2016'da sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı ve medyaya yansıyan paylaşımlarını incelemeye aldı.

FACEBOOK'TAKİ PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Savcılık bu kapsamda, şüpheli A.A.K.K'nin paylaşımlarının "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle resen soruşturma açtı.

NE OLMUŞTU

Maltepe'de lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit, Pendik-Kadıköy hattındaki minibüste giderken, bir kadının başörtüsü nedeniyle kendisine hakaret ettiği ve bu kadın tarafından darbedildiği gerekçesiyle şikayette bulunmuş, bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli A.A.K.K, "cebir ve tehdit kullanarak inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklanmıştı.