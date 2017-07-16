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Başpehlivanlık için Balaban ile Okulu güreşecek

Altın kemer yolunda Kırkpınar’ın iki iddialı ismi İsmail Balaban ve Orhan Okulu, Er Meydanı’nda kozlarını paylaşacak.

16.07.2017 - 18:39
  1. Haberler
  2. Spor

Antalyalı İsmail Balaban ile Erzurumlu Hamza Köseoğlu arasındaki müsabaka, güreşseverlerin büyük ilgisini çekti.

EN TEMPOLU GÜREŞ

İsmail Balaban'ın, rakibinin paçalarını yakalama çabalarına Hamza Köseoğlu'nun yanıtları, son zamanların en tempolu güreşi olarak değerlendirildi. Hamza Köseoğlu, zaman zaman İsmail Balaban'ın sert tırpanlarına da itiraz etti.

Başpehlivanlık için Balaban ile Okulu güreşecek

Yüksek tempoda geçen güreş, alkışlarla tribünler tarafından da desteklendi. İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu'nun sıçradığı sırada havada rakibini çift paçasından çekerek düşürdü. Hamza Köseoğlu'na bu hareketiyle üstünlük kuran İsmail Balaban, adını finale yazdırdı.

Başpehlivanlık için Balaban ile Okulu güreşecek

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Antalyalı Orhan Okulu ile Samsunlu Şaban Yılmaz arasındaki güreş ise düşük tempoda geçti. Müsabaka boyunca Orhan Okulu'nun kasnak alma ataklarına Şaban Yılmaz, savunmayla cevap verdi.

Başpehlivanlık için Balaban ile Okulu güreşecek

Pehlivanlar normal sürede birbirine üstünlük sağlayamayınca puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde de uzun süre birbirini tartan pehlivanlardan Orhan Okulu, kasnaktan paçaya geçerek rakibi Şaban Yılmaz'ı yenmeyi başardı.

Finale yükselen Orhan Okulu, başpehlivanlık için İsmail Balaban'la güreşecek.

Başpehlivanlık için Balaban ile Okulu güreşecek

Başpehlivanlık için Balaban ile Okulu güreşecek

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