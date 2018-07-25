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Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

Yunanistan'da 76 kişinin ölümüne yol açan orman yangınının en büyük sorumlusu olarak Çipras hükümeti gösteriliyor.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 10:30..
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Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

Atina yakınlarındaki Rafina bölgesinde çıkan orman yangını, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara girdi ve şimdiye kadar en fazla can kaybına yol açan yangınlardan biri oldu.

76 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu şimdiye kadar en az 76 kişi öldü.

Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 100’den fazla kişi de kayboldu. Yangında binlerce dönüm ormanlık alanın yanı sıra bini aşkın ev hasar gördü, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi.

Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

"ATEİSTLİKLERİYLE TANRININ GAZABINI ÇEKİYORLAR"

İhmaller nedeniyle yangının büyük bir faciaya dönüşmesi Çipras hükümetinin hedefe konmasına neden oldu.

Başpiskopos Metropoliti Amvrosios da yaptığı açıklamada, "Bu yangın ateist Başbakan Çipras'a tanrının bir cezası. Ateistlikleriyle tanrının gazabını çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

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