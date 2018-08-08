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Başrolde hep kadının olduğu öyküler: Kafes Arkası Günahkârları

Reşad Ekrem'in dilinde tarih, gerçek hayattan daha canlı, daha güzel, daha büyülü…

Özel İçerik | 08.08.2018 - 17:22..
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Kafes Arkası Günahkarları

Reşad Ekrem Koçu'dan gizemli, tutkulu ve başrolde hep kadının olduğu öykülerin yer aldığı bu kitapta, Rabia Hanım ile arzularının arka sokaklarında gezinmekten kaçınmayan başka kadınların tehlikeli maceralarına tanıklık edeceksiniz.

Kafes Arkası Günahkarları - Reşad Ekrem Koçu

(Reşad Ekrem Koçu)

KAFES ARKASI GÜNAHKARLARI

Kitapta bir bölümde şöyle tanımlanıyordu Rabia Hanım: "Kışın Süleymaniye'deki konağında, yazın İstinye'deki yalısında oturan Silahşör Kızı Rabia Hanım, yaşı altmışı aşmış, biri bey, biri ağa, biri paşa üç koca eskitmiş fakat cennet hurileri misali güzelliğinin kuş gibi uçtuğunu bir türlü kabul edememiş, gözü ve gönlü daima oynaşta bir nazenindi. Oynaşı erkekleri de hep ayaktakımından seçiyordu… Nazenin Hanım’ın pençesinden kurtları, parsları andıran vahşi delikanlılar bile kurtulamamıştı".

Kafes Arkası Günahkarları - Reşad Ekrem Koçu

Kafes Arkası Günahkârları

Reşad Ekrem Koçu

Doğan Kitap

S.: 192

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