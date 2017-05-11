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Başsavcı Mustafa Alper ve makam şoförü için veda töreni

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli için Denizli Adalet Sarayı önünde tören düzenlendi.

11.05.2017 - 12:51
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Başsavcı Mustafa Alper ve makam şoförü için veda töreni

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Alper ve Akşehirli'nin öz geçmişi okundu.

Başsavcı Mustafa Alper ve makam şoförü için veda töreni

Törenin ardından Mustafa Alper'in tabutu başına gelen eşi Hatıran Alper ve kızları Aslı Begüm ile İrem Beril gözyaşı döktü.

Başsavcı Mustafa Alper ve makam şoförü için veda töreni

Hatıran Alper, eşinin Türk bayrağına sarılmış naaşına dokunarak, "Mustafam, ben seni evden böyle göndermedim." dedi.

Başsavcı Mustafa Alper ve makam şoförü için veda töreni

Şehit başsavcının annesi Ulviye Alper de Bekir Bozdağ'a, "Benim oğlum bulunduğu yere tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi, ne olur dua edin." diye seslendi.

Başsavcı Mustafa Alper ve makam şoförü için veda töreni

Başsavcının kızlarından Aslı Begüm'ün Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İrem Beril'in ise lise 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Başsavcı Mustafa Alper ve makam şoförü için veda töreni

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