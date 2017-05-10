taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.194
USD
3,5834
EURO
3,8961
ALTIN
140,69
PETR
50,2600

Başsavcı Mustafa Alper'in kaza görüntüleri

Denizli'de şaibeli trafik kazasında hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper'in kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.

10.05.2017 - 19:43
  1. Haberler
  2. İç Haber
Başsavcı Mustafa Alper'in kaza görüntüleri

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü, Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

FETÖ ile mücadelede en etkili isimlerden olan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kazanın ardından 'kaza mı, cinayet mi" soruları gündeme geldi.

ŞAİBELİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Başsavcı'nın bu sabah cezaevine giderken, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonunun sol yanından çarpıp üstüne devrildiği makam aracında yaşamını yitirdiği kaza görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti haberi

Başsavcı Mustafa Alper'in kaza görüntüleri

Başsavcı'nın ölümü kaza mı cinayet mi haberi

Başsavcı Mustafa Alper'in kaza görüntüleri

 

Başsavcı Mustafa Alper'in kaza görüntüleri VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

140
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti

194
İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

405
64’lük First Lady estetik harikası

64’lük First Lady estetik harikası

108
Fetullahçıların internete düşen son kaseti

Fetullahçıların internete düşen son kaseti

157
İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

239
Orgeneral Hulusi Akar Atina'da

Orgeneral Hulusi Akar Atina'da

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM