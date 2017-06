Başsavcıdan Manisa'daki zehirlenmeler hakkında açıklama

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye bahçesinde hakim, savcı ve adliye çalışanlarına iftar verildi.

"ASKERLER ÖLDÜ İDDİALARI GERÇEK DIŞI"

İftarın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başsavcı Şimşek, son yaşanan olayda sosyal medyada iddia edildiği gibi daha önce 3 askerin, bugün de 12 askerin öldüğüne dair yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, bazı grupların provokasyon, kaos ortamı oluşturmak amaçlı bunu yaptığını ifade etti.

"8 ASKER TEDBİR AMAÇLI TEDAVİDE"

Şimşek, birlikte zaman zaman 6-7 bin askerin aynı anda temel eğitim faaliyetini icra ettiğini, toplu yaşam alanlarında bazen hijyen sorununun yaşanabildiğini, cumartesi akşam meydana gelen olayda hastanelere 731 askerin intikal ettiğini, hastanede tedavi gören asker sayısının 8 olduğunu dile getirdi. Şimşek, "Bu arkadaşlarımız da hayati tehlikesi ya da ciddi olduğu için tutulmuyor. Tedbir olarak tutuluyor." dedi.

DOĞU KIŞLADAKİ ZEHİRLENME TEMİZLİK SIRASINDA

Başsavcı Şimşek, 23 Mayıs'ta bir askerin hayatını kaybettiği olayla ilgili yasal süreci başlattıklarını, daha sonra Kırkağaç'ta ardından da Doğu Kışla'da olay yaşandığını, buradaki durumun bir gıda zehirlenmesi değil temizlik çalışması sırasında kullanılan malzemelerin etkisiyle geniz ve burundan kaynaklanan bir rahatsızlık olduğunu belirtti. Şimşek, şunları söyledi:

"Sonuncu ve ilk olayla ilgili tanılarımız şu aşamada gıda zehirlenmesi olduğu yönünde ancak raporlarımız netleşecek. Askerlerden aldığımız numunelerimiz var. Onunla ilgili çalışma devam ediyor. Manisa merkezde bu işin mutfağından alımına kadar yüklenici firmanın çalıştığı sorumlu tuttuğu gıda mühendisleri, aşçılar, mutfakta bulunan kişiler, servis ve sevk yapanlar var. Şu an onlarla ilgili sorgumuz devam ediyor."

"ANKARA MERKEZLİ GÖZALTILAR OLABİLİR"

Şimşek, birliklerde daha önce askerlerin kendi yemeklerini kışlalardaki malzemeleri tedarik ederek yaptığını, son dönemde Milli Savunma Bakanlığında oluşturulan bir genel müdürlük vasıtasıyla yapılan ihaleler neticesinde yemek işlerinin özel firmalara verildiğini ve bu sıkıntıların meydana geldiğini kaydetti. Şimşek, şunları belirtti:

"Bugün sayın Başbakanımızın açıklamasını da dinledim. Umut verici bir durum. O da bu konuya neşter vurmuş vaziyette. Şu anda gözaltına bulunan 24 kişi var. Sorgulardan sonra muhtemelen Ankara merkezli de gözaltılarımız olabilir. Şu an için kesin değil ama gözaltında bulunanların bir grubunu yarın adliyeye çıkartacağız."

"VEFAT EDEN ASKERİN RAPORU GELDİ"

Adli tıptan vefat eden askerle ilgili raporun geldiğini dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bu konuda en donanımlı ve yetkili olan birim İstanbul Adli Tıp. Belli noktaya getirmiş İzmir Adli Tıp ama biz bu konuda çok hassasiyetle hareket ettiğimiz için İzmir Adli Tıpın raporuyla yetinmeyeceğiz. O raporda da zaten bize tavsiye edilen birtakım evrak, belgeler ve kendilerinin tahlil neticelerini bize raporda sunmuşlar. İstanbul Adli Tıpa göndereceğiz. Tabii bu son olaylardan sonra onlar da öncelikli olarak bunu inceleyip askerimizin kesin ve net vefat sebebini bize bildirecekler. Bir de bunun dışında Sağlık Bakanlığının buraya gönderdiği bir halk sağlığı heyeti vardı. Onlar bir rapor tanzim ettiler Ankara’da. O da yakın zamanda elimize geçer."

"Bir de ayrıca EDOK'un askeri birliğinde kendi ekibinin o tarihte getirdiği ve tanzim ettiği bir rapor vardı. Şimdi biz bütün bu raporları aynı dosyamızda birleştiriyoruz. Onun dışında bu sorgudaki ifade ve beyanlara bakacağız. Ekstradan başka delillerimiz varsa onları değerlendireceğiz. Tabii gıda zehirlenmesinin dışında herhangi bir duyum, delil, emare elde edilirse onla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda emniyette bu işle özel ilgilenilmesi için bir büro oluşturduk. O büro da adliyemizde görevlendirdiğimiz iki tane savcı arkadaşımızla birlikte tamamen buna yoğunlaştılar ve en iyi neticeyi almak için de çaba sarf ediyoruz."

"FETÖ İDDİASI DAHİL HER ŞEY ARAŞTIRILIYOR"

Şimşek, gıda zehirlenmesi şüphesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine şunları dile getirdi:

"Bu konuda şu aşamada bir yorum yaparsam son derece yanlış yapmış olurum. Herhangi bir örgütün parmağının olduğuna dair şu an için elde ettiğimiz net bir delil yok. Ancak dediğim gibi biz olaya sadece gıda zehirlenmesi boyutunda bakmıyoruz. Burası bir askeri kışla. Ülkenin teminatını sağlayan ve hassas bir görevi yapan bir kamu kurumunun oradaki mensuplarının bir yaşam alanı. Her şeyi değerlendiriyoruz. Yani 'Bu olmaz' dediğimiz bir husus yok. Çünkü burada büyük bir birlik ve bir hayli asker var. Bu askerlerimizin içerisinde Anadolu'nun değişik şehirlerinden gelen çocuklarımız var. Bunların herhangi bir provokasyona veya kaosa alet edilip edilmediklerini şu an için bilmiyoruz. Bunu da netleştirmedik ama bu konularda da ciddi araştırmalarımız var. Bu çerçevede hem askerlerimizle hem birlikteki rütbelilerle gerekli çalışmalar devam ediyor. İlerleyen zamanda o tür delil ya da bilgi ya da belgeye ulaşırsak onları sizlerle paylaşacağız."

"ASKERLERİN DARP EDİLDİĞİ İDDİASI GERÇEK DIŞI"

Askerlerin kışlada tehdit edildikleri ve haklarında idari soruşturma açıldığına ilişkin iddialara da değinen Şimşek, şöyle dedi:

"Öğleden sonra Valimizle beraberdim. Bu konu orada da gündeme geldi. Kesinlikle bu çocuklarla ilgili açılan bir disiplin soruşturması, bir dayak olayı yok. Onu söyleyeyim. Biz o konuda gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Ben buradan asker ailelerine şu teminatı veriyorum. Bakın burada Manisa Adliyesi var. Çocuklarının darp edildiğine, dövüldüğüne dair iddia ve beyanları olan herkesin bize müracaat etme hakkı var. Askeri kanunlar ve askeri mahkemeler yürürlükten kaldırıldığı için bu tür birliklerde meydana gelen her türlü sıkıntı ve problemlerle, suç arz eden konularla artık doğrudan sivil savcılık ve sivil mahkeme sıfatıyla bizler yetkiliyiz. Ben o konuda da arkadaşlarımızın müsterih olmasını ve ailelerinde rahat etmesini istiyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kışladaki güvenlik kameralarını incelemeye aldık. Aklınıza gelebilecek ne varsa emin olun o konu araştırılıyor."